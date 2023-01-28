Рижский цирк не планирует создавать и содержать постоянную труппу, сообщила агентству LETA представитель Рижского цирка Зане Волкинштейне.

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Креативный директор Рижского цирка Мартиньш Киберс подчеркнул, что среда и инфраструктура цирка — это площадка, на которой можно проводить гастроли, а также дать местным артистам и ассоциациям возможность обучаться, формировать коллаборации, оставаться в арт-резиденциях и посещать мастер-классы, организованные цирком.

По словам Киберса, целью Рижского цирка является развитие и содействие формированию циркового сообщества Латвии, Литвы, Эстонии и всего Североевропейского региона с помощью различных программ.

Киберс обратил внимание на то, что с 2020 по 2022 год Рижский цирк совместно с цирковой организацией CirkusSyd из Швеции соруководил Baltic Nordic Circus Network, что дало возможность организовывать в Риге и других местах различные мероприятия, посвященные развитию цирка.

"Рижский цирк — это место, где создается и показывается цирк. В настоящее время большинство европейских цирковых учреждений имеют схожую модель — у них нет собственной труппы, но есть инфраструктура для поддержки местного циркового сообщества и местных ассоциаций артистов. В цирке тренируются и сотрудничают с нами артисты цирка из разных стран, в том числе из Украины", - сообщил Киберс.

Рижский цирк также является одним из инициаторов и основателей Балтийской сети артистов Grassroot Network. Эта программа дает возможность цирковым артистам стран Балтии посещать мастер-классы мировых профессионалов и делиться своим опытом.

А художественная программа "Балтийский цирк в дороге", инициированная Рижским цирком, знакомит на международных фестивалях с выступлениями артистов Балтийского цирка. В результате созданы различные коллаборации и перформансы как в Латвии, так и за рубежом.

Уже шестой сезон под эгидой Рижского цирка работает Рижская цирковая школа, где проходят занятия для учащихся разного возраста, начиная со школьного. Креативный директор цирка заметил, что некоторые студенты-подростки уже рассматривают идею дальнейшего обучения в цирковых университетах в Бельгии, Франции или Швеции. После возвращения в историческое здание Рижский цирк планирует возобновить программу артистической резиденции.

Говоря о развитии сообщества цирковых артистов и появлении новых, конкурентоспособных на международном уровне спектаклей, Киберс привел в пример другие европейские страны. Он подчеркнул, что для формирования достаточно широкого сообщества современных артистов цирка требуется время. Например, Финляндии и Швеции потребовалось на это десять лет.

По его мнению, интересен пример Бельгии, где уже давно имеются цирковые университеты и другие виды цирковой инфраструктуры. В течение последних 15-20 лет государство также инвестировало значительные средства в развитие цирковой индустрии, и в последние годы заметны результаты – в Бельгии создано множество ассоциаций циркового искусства мирового уровня, которые проявляют себя на цирковых фестивалях и создают оригинальные постановки.

Киберс добавил, что в настоящее время в мире существуют разные направления развития цирка, есть современные и новые цирковые объединения, а также традиционные цирковые труппы. Рижский цирк, по его словам, движется в том же направлении, что и большинство европейских стран, а также Канада и Австралия.

Креативный директор Рижского цирка подчеркнул, что именно современный цирк предлагает эмоционально заряженные номера, в которых может быть представлена ​​одна или несколько цирковых дисциплин. Это шоу с сильным посылом и индивидуальным, уникальным сценическим оформлением.

"В нашей программе мы уходим от синхронных и помпезных номеров, выдержанных в яркой эстетике. Традиционный и новый цирк набирает все большую популярность у зрителей Китая, России и ряда других мировых держав. Европейский цирк отходит от предсказуемости и, главным образом, представляет творчество людей", — добавил он.

Историческое здание Рижского цирка на улице Меркеля, 4 в Риге после ремонта было сдано в эксплуатацию в ноябре прошлого года. В ходе реконструкции была улучшена интеграция здания в городскую среду.

В период с мая 2021 по 2022 год строительный подрядчик Aidaco Group провел работы по повышению энергоэффективности здания. Над исторической металлической конструкцией купола в направлении открытого пространства была построена новая купольная конструкция из самонесущих многослойных панелей из дерева, опорных опор и фундамента, уложена новое кровельное покрытие и обновлена ​​наружная водосточная система, проложены новые инженерные коммуникации, утеплен фасад и перестроен двор.

Проект реконструкции здания цирка, разработанный архитектурным бюро "NRJA", предусматривает и другие работы в будущем, в том числе благоустройство территории и строительство здания циркового училища. Работы по реставрации фасадов, в том числе восстановление исторической лестницы, планируется провести на следующих этапах.

Проект реализован строительным подрядчиком "Aidaco Group", заказчиком строительства выступило SIA "CMB", проектирование и авторский надзор осуществляло архитектурное бюро "NRJA". Общие инвестиции первого этапа проекта составляют около 5,5 млн евро, приемлемые расходы проекта, софинансируемого из средств ЕС, установлены в размере 2,9 млн евро (2,5 млн евро - поддержка Еврофонда регионального развития).