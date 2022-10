Рижский международный кинофестиваль объявил победителей

Рижский международный кинофестиваль (RIGA IFF), прошедший с 13 по 23 октября в кинотеатрах Риги – а также онлайн, по всей территории Латвии, – опубликовал список своих лауреатов. В этом году работы в шести конкурсных программах состязались за признание международного жюри и награды фестиваля: в том числе приз Европейской академии кино (EFA) "Европейский короткометражный фильм – 2023", номинация на приз Европейской Ассоциации детского кино (ECFA) – лучший европейский короткометражный или полнометражный фильм для детей, а также приз детского жюри LTV.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вот как выглядит список лауреатов RIGA IFF:

Конкурс полнометражных картин - фильм Хлинюра Пальмасона "Божья земля", который члены жюри отметили за "многослойное кинематогрифическое переживание, которое беспрестанно развивается и играется с ожиданиями зрителя".

Фильм-победитель про то, как священник-миссионер строит камешек за камушком церковь на удаленном исландском острове удостоен денежного приза в 4000 евро и главной награды фестиваля – бронзового петушка. Желающие могут посмотреть эту картину онлайн еще в в течение трех дней. Жмите на линк, покупайте билет и вперед.

Особое признание заслужил анимационный фильм Сигне Баумане "Мой брачный проект" - исследование биологии любви. Его национальная премьера открыла фестиваль в этом году: эксперты охарактеризовали картину как "работу в жанре кино, полную творческих нюансов, честности и самоиронии".

Международный конкурс короткометражного кино - картина француза Франческо Монтанье "Астерий". По словам жюри, эта работа "ломает представления о современном кино, но при этом обладает безвременными качествами – изысканной визуальностью, материальностью и новаторским монтажом".

Фильм также выдвинут в кандидаты на престижную награду Европейской академии кино "Европейский короткометражный фильм – 2023". Конкурсное жюри также отметило картину француженки Жоанны Карер "Сардина" – "историю трех сильных женщин с разными ценностями и жизненными идеалами, способных уживаться вместе и поддерживать друг друга."

Национальный конкурс короткометражного кино - фильм Анны Ансоне "Can't Help Myself" – "гипнотический рассказ сквозь глаза женщины, запоминающийся утонченным юмором и неожиданными сюжетными решениями." Авторы работы получат приз фестиваля в размере 1000 евро.

Короткометражные и полнометражные работы в рубрике семейного кино KIDS' REEL оценивали две команды экспертов – Жюри Европейской ассоциации детского кино (ECFA) и жюри, состоящее из детей.

Приз от Жюри Европейской ассоциации детского кино приз - номинация на титул лучшего европейского фильма для детей - фильм шведского режиссера Санны Ленкен "Королева комедии" – истории, которая "в ярких красках повествует о выносливости и успешных поисках себя." Жюри конкурса короткометражных фильмов KIDS' REEL лауреатом признало работу Пиреты Сигус и Сильи Сарепу "Репка" – "свежий взгляд на традиционную сказку".

Приз детского жюри - анимационный фильм "Юку и гималайский цветок" от французских авторов Арно Демюнка и Реми Дюрена. После фестиваля эта картина будет показана по телевидению в сотрудничестве с LTV.

Конкурс балтийских музыкальных видео - видеоклип, снятый Йонасом Шаркус и Джугасом Бабенскас на песню "Ne Daiktai" исполнителя "punktò", "неприрученная стихия которого удивляет даже в формальной постановке". Авторы клипа получили приз фестиваля – 1000 евро. Особое признание жюри заслужил клип Кристиона Дирсе на песню исполнителя "Synaesthesis" – "Sunshine Cake".

Победителем SHORT RIGA Test Screenings или тестовых показов фестиваля, а также получателем ценного приза – услуг пост-обработки на сумму 3000 евро от "BB Posthouse" – стал проект украинца Олександра Косяка "Солнце светит, но не греет".

RIGA IFF также наградил Юриса и Аиду Звиедрисов призом за пожизненный вклад в развитие авангардного кино за 30 лет работы кинотеатра "K.Suns". Награду вручил мэр Риги Мартыньш Стакис.

Девятый Рижский международный кинофестиваль закрылся в воскресенье, 23 октября.

Организацию фестиваля поддерживают Государственный фонд культурного капитала Латвии, Рижская дума, Национальный центр кино и программа Европейского Союза "Creative Europe – MEDIA".