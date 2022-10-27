Рижский русский театр им. Чехова не планирует менять название

"Нет, мы не хотим менять название нашего театра", - в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении сказала руководитель Рижского русского театра им. Чехова Дана Бьорк.

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Так она ответила на вопрос, не планирует ли Рижский русский театр им. Чехова последовать примеру Театра русской драмы в Литве, который изменил название на Вильнюсский старый театр.

По словам Бьорк, на здании театра, написано на латышском языке Театр Михаила Чехова, а полное название - Рижский русский театр им. Чехова - можно прочитать на русском языке.

"Я уже неоднократно публично заявляла и сегодня скажу снова, что одна из задач нашего театра - защищать русский язык и культуру, а также напомнить всему обществу, что русская культура и язык не виноваты в безумных мыслях, решениях и действиях одного человека, с которыми не согласна большая часть русскоязычного общества, особенно в Латвии", - сказала в интервью директор театра.