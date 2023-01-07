Рижский русский театр М.Чехова: в этом году возможны гастроли в Украине и спектакль о депортациях

Рижский русский театр Михаила Чехова может в этом году поехать в Украину со спектаклем, а также организовать гастроли украинского театрального коллектива в Риге. Также в планах — постановка пьесы о депортациях латышей в Сибирь и оккупации. Об этом Delfi рассказала директор театра Дана Бйорк, о непродлении контракта с которой на этой неделе объявило Министерство культуры.

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Министерство культуры объявило, что, несмотря на хорошие художественные и финансовые показатели, рабочие отношения с Бйорк продлеваться не будут. Это решение объяснялось многочисленными жалобами на работу Бйорк - некий аноним (последняя жалоба была подписана конкретным лицом) обвинял ее в недостатке лояльности (в частности, в отмечании советских праздников), необоснованном увольнении сотрудников, плохом микроклимате и стиле управления.

На должность руководителя объявят новый конкурс. В интервью Delfi Дана Бйорк отвергла все обвинения и выразила готовность участвовать в конкурсе по-новой, чтобы показать себя уверенным руководителем.

Война России против Украины не могла не отразиться на работе русского театра в Латвии. С первых дней перед каждым спектаклем голосом Даны Бйорк озвучивается четкая антивоенная позиция коллектива, осуждение российской агрессии и призыв не выступать против русского языка и культуры как таковых. На работу взяли двух украинских актеров к трем уже имеющимся, а также гримера. В той же труппе работают и актеры, бежавшие из Беларуси, России…

Как рассказала Delfi Дана Бйорк, несмотря на то что репертуар был расписан на год вперед, сейчас театр думает о внеплановой постановке "на очень важную тему, которая "болит" у нашего общества и срезонировала во время войны — о сосланных в 40-х годах в Сибирь людях и ситуации во время оккупации. Понимаю, это может вызвать острую реакцию, но это важно".

В интервью директор призналась, что для нее это личная тема - ее прадед был сослан в Сибирь. "Я выросла на историях бабушки, как она, будучи маленькой девочкой, уезжала с отцом в лес, где они прятались месяцами от красноармейцев. Но один их нашел, отобрал лошадь, а ее папу отправил в Сибирь... В Латвию прадед вернулся... настолько больным и истощенным, что буквально через месяц умер. Бабушка всю жизнь несла эту боль".

В передаче Spried ar Delfi Дана Бйорк рассказала о своих идеях по поддержке украинской культуры, например, гастролями в Украине уже в этом году. "Я весь год изучала этот вопрос. Конечно, первые месяцы были слишком опасными, там не работали театры, люди бежали. Сейчас я изучаю, что происходит в Киеве - там как будто проходят спектакли, но то и дело, когда звучит сигнал тревоги - у всех театров есть убежища в нижних этажах - спектакль останавливается, люди там прячутся. Происходит зондирование, чтобы не подвергать опасности коллектив", — объяснила Бйорк.

Также есть планы провести в Риге гастроли украинского театра. Благодаря артистам из Украины, работающим в Рижском русском театре М. Чехова, контакты налажены, но вопрос финансирования пока остается без ответа. "Новый год начнется, посмотрим, сколько денег мы получим от государства, какие прогнозы, какая инфляция, а потом грамотно спланируем, что мы можем сделать в контексте поддержки Украины с творческой стороны", - пояснила она.

Подробности о непростой ситуации в Рижском русском театре им. М.Чехова и вокруг нее — читайте в интервью Delfi с Даной Бйорк.