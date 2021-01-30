Рижский русский театр предлагает учить язык на уроках с актерами

Рижский русский театр имени Михаила Чехова запускает образовательный онлайн-проект "ZOOMprātīgās tikšanās" / "PаZOOMные встречи" для школьников, студентов и всех желающих получить уникальную и увлекательную языковую практику - возможность освоить или усовершенствовать разговорный русский язык, общаясь через zoom с одним из семи замечательных артистов: Яной Хербстой, Вероникой Плотниковой, Евгением Черкесом, Наталией Живец, Игорем Назаренко, Татьяной Лукашенковой и Вадимом Гроссманом. Первая онлайн-встреча состоится 9 февраля.

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Профессия драматического актера непосредственно связана с языком и навыками речи. Перевоплощаясь в персонажей различных произведений, артисты рассказывают зрителям истории и проживают множество жизней, причем у каждого героя или героини своя манера говорить, свои любимые выражения.

В рамках проекта "PаZOOMные встречи" каждый актер предлагает несколько тем для 40-минутного разговора один на один онлайн. Артисты охотно расскажут, как они гримируются или готовятся к роли, как черпать вдохновение во время прогулок по лесу или как испечь самые вкусные блины. Во время интересной беседы можно будет пополнить словарный запас и потренироваться говорить.

Актеры обязательно подстроятся, чтобы общение было захватывающим и приятным: перед запланированной виртуальной встречей актер свяжется с будущим собеседником, чтобы заранее согласовать тему разговора.

Артисты Рижского русского театра имени Михаила Чехова в разной степени владеют и латышским языком, поэтому нет оснований волноваться, что во время беседы попадется незнакомое слово. Если процесс изучения русского только-только начат, лучше выбирать актера, который хорошо говорит и по-латышски. Если цель состоит в том, чтобы обогатить словарный запас на более высоком уровне, можно выбрать любого из артистов. "РаZOOMные встречи" - это возможность обогатить свою речь для всех желающих, независимо от возраста и степени владения языком.

Автор идеи и руководитель проекта — директор Театра имени Чехова Дана Бйорк: "Идея возникла под впечатлением от высказываний многих родителей, говорящих на латышском языке и переживающих, что их детям (молодежи) катастрофически не хватает живого общения с русскоязычными собеседниками, чтобы знания, полученные в школе, можно было применить на практике, а молодые люди начали не только понимать, но и говорить по-русски. Если хочешь выучить язык, самое главное — общаться!

Мы разработали увлекательную программу, основанную не на формате лекции или урока, а на живом, человеческом общении с харизматичными и талантливыми людьми - артистами Театра Чехова. Каждый из актеров умеет увлечь разговором, фокусируясь не на сухой грамматике, а на получении удовольствия от общения и неподдельного интереса к собеседнику. Неважно, бегло ли ты говоришь или только начинаешь изучать русский, ведь актер способен понимать и общаться даже на языке жестов и мимики, подключая необходимое чувство юмора, что непременно делает общение более легким и свободным. Нет никакого повода для беспокойства! Самое главное - это живая встреча друг с другом и искреннее желание услышать, понять и узнать что-то новое и полезное во время "PаZOOMных встреч".

Программа очень хороша и для билингвальных семей, в которых дети учатся в латышских школах — это поможет улучшить знания русского языка — разговориться. А для русскоязычных участников проекта это неоценимая возможность пообщаться один на один с любимыми актерами и проверить свои знания "великого и могучего".

Стоимость академического часа такого общения — 21 евро. Это деньги, которые пойдут на оплату гонорара актеров, у которых во время пандемии очень мало возможностей выхода на публику. Фактически вас ждет индивидуальный спектакль.

Более подробная информация о темах, которые предлагает для беседы каждый актер - ЗДЕСЬ.





Билеты: www.bezrindas.lv.