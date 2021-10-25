Рижский русский театр приостановил работу и сменил ноябрьский репертуар
Foto: Publicitātes attēli

В связи с введением чрезвычайной ситуации и запретом на проведение культурных мероприятий в помещении с 21 октября Рижский русский театр им. М, Чехова вынужден приостановить работу до 14 ноября и внести ряд изменений в ноябрьский репертуар.

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Отменяются спектакли:

  • "Исповедь хулиганки" 12 и 19 ноября,
  • "Бунт Вероники Плотниковой "Вопреки" 13 ноября,
  • "Мост Рига — Голливуд" 17 ноября,
  • "Морской ветер" 19 ноября,
  • "Король Лир" 26 ноября,
  • "Почтисчастье" 27 ноября,
  • "Это случилось в Виши" 28 ноября,
  • "Вот комната эта…" 28 и 30 ноября.


Билеты можно обменять на другую дату или на подарочную карту или сдать в установленном порядке до 15 декабря: в кассе — с 15 ноября, в Biļešu serviss - с 25 октября.

Большинство спектаклей, запланированных с 21 октября по 14 ноября, переносятся на другие даты.

Так как требуется обеспечить безопасную рассадку зрителей, количество доступных мест сократится, поэтому все приобретенные билеты необходимо обменять в кассе театра. Исключение - билеты на спектакли "1900-й. Легенда о пианисте": они действительны без обмена. Если новая дата не подходит, билеты можно обменять на другую дату или на подарочную карту после 15 ноября. Или сдать в установленном порядке: в кассе — с 15 ноября, в Biļešu serviss - с 25 октября.

Обменять или сдать билет можно только до даты, на которую перенесен спектакль!

Спектакль "Мама" переносится из зала OratoriO в Большой зал Рижского русского театра им. М. Чехова. Зрительские места будут расположены на сцене. Ближайший показ по билетам за 27, 28 октября и 10, 11 ноября предполагается 16 ноября. Все приобретенные билеты действительны. Их также можно обменять на другие спектакли после 15 ноября или сдать в установленном порядке до 30 ноября: в кассе — с 15 ноября, в Biļešu serviss - с 25 октября.

Срок действия подарочных карт, истекающий в период, когда массовые мероприятия в помещениях запрещены, продлевается на 1 год.

Театральная касса закрыта для посетителей до 14 ноября, но будет работать в удаленном режиме, чтобы, по возможности, заблаговременно организовать обмен и возврат билетов: можно звонить и писать с понедельника по пятницу, с 12.00 до 17.00.

По мере изменения действующих на территории Латвийской Республики норм, правил и распоряжений, связанных с эпидемиологической ситуацией, театр будет руководствоваться предписаниями, актуальными на соответствующий день.

Коллектив театра надеется на понимание и терпение зрителей и ждет новых встреч.

Графики перенесённых и отменённых спектаклей на сайте: www.mct.lv

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