Российский фильм о последствиях "Норд-Оста" победил на Рижском международном кинофестивале

В главном конкурсе полнометражных картин завершившегося вчера Рижского международного кинофестиваль (Riga IFF) победила драма Ивана И. Твердовского "Конференция", рассказывающая историю о преодолении посттравматического синдрома и многолетнем процессе смирения с трагическим происшествием жертв терракта на Дубровке.Режиссер получил бронзового "Рижского петушка" и премию в 2000 евро.

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Октябрь 2002 года. Террористы захватили театральный̆ центр на Дубровке, где должны были играть мюзикл "Норд-Ост". Трагедия унесла жизни более сотни человек, а сотни выживших (среди которых были и рижане) остались один на один с чудовищными воспоминаниями.

Сюжет фильма "Конференция": годы спустя Наталья собирает жертв трагедии на вечер памяти и реконструирует события трех дней̆ захвата, чтобы искупить свою вину за ошибку, перечеркнувшую всю ее жизнь. Сумеет ли Наталья заслужить прощение собственной̆ дочери?

Foto: Kadrs no ceremonijas online

В своём заключении международное жюри Riga IFF подчёркивает, что "фильм очень чётко и выдержанно рассматривает сложные темы – память, страх, чувство вины. Автору работы удалось уравновесить скрупулёзно разработанное эстетическое решение и героев, человечность которых проявляется сквозь призму моральной неполноценности".

Это не первый приз Riga IFF, которого удостоился режиссёр Иван Твердовский. В 2016 году его "Зоология" стала фаворитом зрителей. Победители конкурса и члены жюри, которые в этом году работали удалённо, подготовили комментарии о своих впечатлениях от фестиваля в видео, которое можно посмотреть на сайте фестиваля. На сайте также собраны обращения режиссёров, участвовавших в Riga IFF удалённо.

В этом году 129 картин фестиваля, сгруппированных в 10 программ, можно было смотреть как в кинозалах (с соблюдением всех эпидемиологических норм), так и онлайн - на экранах личных устройств по всей Латвии. Самыми активными в интернете стали жители Риги, Юрмалы, Огре, Лиепаи и Валмиеры.

"Этот год показал, что фестиваль может быть другим, - отметила директор Рижского международного кинофестиваля Лиене Треймане. - Любители кино могут собраться вместе, смотря фильмы за отдельными экранами у себя дома, – в ситуации, когда в кинозалах необходимо рассаживаться подальше друг от друга и соблюдать несметные ограничения в целях безопасности. В этом году мы создали фестиваль, который оказался для каждого из нас чем-то совершенно новым. Мы показали 129 фильмов – 66 сеансов в кинозалах и 50 сеансов в интернете. Мы смогли удалённо пообщаться с профессионалами мира кино со всего мира. Я хочу сказать отдельное "спасибо" отважной команде фестиваля, более чем 100 неутомимым добровольцам, а также каждому зрителю".



В полнометражной конкурсной рубрике Feature film competition были показаны 8 работ из региона Балтийского моря и Северных стран. Эта подборка объединила яркие работы как в художественном, так и документальном жанрах, а также национальную премьеру Евгения Пашкевича – сюрреальную трагикомедию "Что знает Тихая Герда".

Главный приз Riga IFF - символ фестиваля, созданный художником Эрвинсом Броксом "Рижский петушок", выполненный в литой бронзе из 8 частей, которые напоминают о создании кино совместным трудом. Режиссёр получил также денежный приз в размере 2000 евро, который победителям обеспечивает страховое общество Balta.

В международном конкурсе короткометражных фильмов фестиваля Short Riga победительницей стала анимационная картина "Симбиоз" Нади Андрашев (Франция) об обманутой женщине, которая принялась расследовать жизни любовниц своего мужа.

Лауреатом национального конкурса Short Riga стал короткий фильм Алисе Зарини "Две полоски", в котором шесть актёров излагают 12 личных историй абортов. Победители Short Riga получают "Ужа", созданного художницей Майей Витолой; победитель международного конкурса – еще и денежный приз – 1000 евро от страхового общества Balta.

Короткометражный фильм "Нажми здесь, если впадаешь в панику" Габриэля Бремера, который с помощью экспериментальных приёмов в анимации повествует о смирении человека со своим заболеванием, выдвинут на престижный приз Европейской Киноакадемии.

Кинотеатр "Splendid Palace" вручил приз зрительских симпатий документальному фильму Андрея Тарковского-младшего о его отце, легендарном кинорежиссёре. Специальный повторный показ фильма "Андрей Тарковский. Кино как молитва" состоится в "Splendid Palace" 31 октября в 15.30.

Детское жюри Riga IFF выбрало своего фаворита в конкурсе семейного кино Kids Weekend. Юные эксперты удостоили награды историю Миши Камп (Нидерланды) об отношениях бабушки и внучки – "Салон Ромии".

Riga IFF прошёл с 15 по 25 октября – в кинотеатре "Splendid palace" и Латвийской национальной библиотеке вживую, а также в интернете по всей территории Латвии. Наряду с фестивалем прошёл также ряд лекций, дискуссий и других мероприятий. Записи с этих мероприятий доступны на YouTube-канале фестиваля.

Riga IFF организован при поддержке Государственного фонда культурного капитала, программы ЕС "Creative Europe – Media", Национального киноцентра и Рижской думы.