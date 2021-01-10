"Рукописи не горят": на здании в Риге, где жила Елена Булгакова, открыта мемориальная доска

В субботу в Риге, на стене здания по улице Виландес, 3, была открыта мемориальная доска в честь жены писателя Михаила Булгакова - Елены Сергеевны Булгаковой. Благодаря ей была спасена рукопись главного романа Михаила Булгакова - "Мастер и Маргарита".

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Автором проекта стал скульптор Янис Струпулис, изображение Маргариты создала скульптор Лигита Францкевича. Средства на создание таблички были собраны в виде пожертвований.

Елена Булгакова родилась в Риге в 1893 году и прожила в доме на улице Виландес шесть лет, с 1902 по 1908 год. Она была замужем за Михаилом Булгаковым с 1932 года и до его смерти в 1940 году, перепечатывала и редактировала произведения писателя.

Елена Булгакова сохранила многие рукописи неизданных произведений Булгакова, в том числе роман "Мастер и Маргарита". Она является основным прототипом Маргариты.

"Благодаря Елене Сергеевне мы знаем этот роман ("Мастер и Маргарита" - Ред.). Сколько было возможностей его утратить? Благодаря именно ей Михаил Афанасьевич заняло свое место не просто как один из выдающихся литераторов двадцатых-тридцатых годов, но как классик мировой литературы", - сказал один из организаторов проекта, предприниматель и меценат Евгений Гомберг.