Министерство культуры приняло решение не продлевать рабочие отношения с директором Русского театра имени Михаила Чехова Даной Бйорк. Объявлен конкурс на должность члена правления театра, сообщил в интервью передаче "900 секунд" на TV3 заместитель госсекретаря Минкульта Улдис Зариньш.

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Министерство получило ряд писем с жалобами на управление театром. Бйорк обвиняли в недостатке лояльности, необоснованном увольнении сотрудников, плохом микроклимате и стиле управления. В то же время были и письма в поддержку Бйорк — после того, когда министерство, пытаясь понять, насколько объективны жалобы, приняло решение не продолжать рабочие отношения с членом правления театра.

Зариньш пояснил, что срок работы члена правления общества капитала — пять лет. Срок полномочий Бйорк заканчивался, и министерство решило его не продлевать, объявив новый конкурс. У министерства нет претензий к директору театра: министерство довольно управлением, художественные достижения великолепны, финансовые цели достигнуты. Однако новый конкурс — это возможность объективно оценить работу прежнего руководства.

Минкульт призвал Бйорк подать заявку на новый конкурс — это возможность начать всё с чистого листа и оценить собственную работу. И если окажется, что она наиболее подходящий кандидат, она сможет продолжить работу.

У Министерства культуры нет оснований считать, что Бйорк нелояльна латвийскому государству. С первого дня войны театр чётко обозначил антивоенную позицию и озвучивал её перед каждым показом — в то же время призывая не выступать против русского языка и культуры как таковых.

Конкурс на должность члена правления театра имени Чехова будет объявлен в ближайшее время.