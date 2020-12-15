"С руки кормятся - руку кусают..." Даугавпилсский театр "обиделся" за то, что творится в Беларуси
Foto: Džeina Saulīte (publicitates foto)

В воскресенье Даугавпилсский театр провел актерскую читку пьесы Андрея Курейчика "Обиженные. Беларусь(сия)" - в знак поддержки соседей, к трагедии которых нельзя остаться безучастными. Так Латвия присоединилась к марафону из более чем ста читок в 24 странах мира: от США и Украины до Гонконга и Нигерии. Директор Даугавпилсского театра Олег Шапошников рассказывает, на что конкретно "обиделся" его коллектив.

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"Для нас Беларусь - очень теплая и родная страна, близкая по менталитету и пониманию жизни, - рассказал порталу Delfi директор Даугавпилсского театра Олег Шапошников. - Мы уже не первый год с аншлагами гастролируем в Минске, Витебске, Могилеве…По реакции зрителей и отношению коллег всегда чувствовали, что мы — одной крови. И конечно, не могли оставаться безучастными к трагедии, которая происходит у наших любимых соседей".

Как раз в этом году Даугавпилсский театр подписал договор о сотрудничестве с Национальным театром Беларуси имени Янки Купалы. На март-апрель планировали гастроли друг к другу, а со следующего года - начать активное творческое взаимодействие по новым постановкам, обмен режиссерами и актерами. Шапошников лично ездил в Минск, где встречался с директором Купаловского театра Павлом Латушко.

После выборов в Беларуси 9 августа Латушко поддержал протестующих и тут же был уволен с поста руководителя театра. После этого весь коллектив театра выступил с обращением к властям "остановить жестокость и насилие по отношению к участникам протестов" и в знак солидарности стал писать заявления об увольнении.

Впоследствии Латушко вошел в Координационный совет оппозиции Беларуси, взявший своей целью добиться пересмотра результатов выборов, а в начале сентября он был вынужден покинуть страну. Театр закрыли. Впервые за 101 год его существования.

"Даже когда Гитлер захватил Беларусь, Купаловский театр работал, - рассказал Delfi драматург Андрей Курейчик. - Лукашенко стал первым, кто захлопнул дверь наглухо. Время от времени он туда пускает свои подшефные танцевальные и певческие коллективы. Притом что другие театры работают до сих пор". Сам Курейчик, чьи пьесы раньше с успехом шли в Купаловском театре, тоже участвовал в протестных акциях и вошел в Координационный совет Беларуси.

Даугавпилсский театр читает пьесу Андрея Курейчика "Обиженные. Беларусь(сия)"

По мотивам революционных событий в своей стране он написал пьесу, в которой соединил в общий сюжет прямую речь (из разных выступлений и интервью) всех действующих лиц трагедии — Лукашенко, его сына, Тихановской, Колесниковой и протестующих. Получилась история объединения белорусов. "Начал я писать, когда после Координационного совета завели уголовное дело, а многие активисты были арестованы, - вспоминает Курейчик. - Я какое-то время прятался в деревне, а потом удалось выбраться на Украину и послать пьесу переводчику Джону Фридману".

Неожиданно пьеса стала основой огромного проекта солидарности с артистами и жителями Беларуси в разных стран мира. Меньше, чем за три месяца прошло больше ста читок пьесы в 24 странах: в США прошло более 40 читок в десятках театров, в королевском театре Швеции пьесу на шведском презентовали звезды Ингмара Бергмана, в Литве ее читали на литовском языке в театре Туминаса, в королевском театре Нигерии — на английском и африканских диалектах, в Гонконге сразу на трех языках — английском, кантонском и мандарин...

Первая версия на русском языке была создана в форме видеоспектакля. Его поставила потрясающая актриса и режиссер Оксана Мысина, а участвовали такие звезды, как Лия Ахеджакова — сюжет показали на телеканале "Дождь".

Лия Ахеджакова читает пьесу Андрея Курейчика "Обиженные. Беларусь(сия)"

Также на русском языке была читка в Киеве. В ряде городов Украины ее читали на украинском языке. "В Беларуси читки не было — это слишком опасно. Лукашенко очень не любит, когда касаются его и его семьи, - рассказал Delfi Курейчик. - Но белорусские артисты участвовали в читках других стран. - Алесь Молчанов — в прошлом артист Купаловского театра — был задействован в бостонской читке".

Пьеса "Обиженные. Беларусь(сия)" начинается со слов Лукашенко:

"Я не люблю театр. Сроду в него не тянуло. Глупость это какая-то. Дребедзень. Ну посудите сами, какая от него польза? Что это, развлечэние? Взрослые люди кривляются, зад показывают, смеются чего-то. Хи-хи, ха-ха. Разве умный человек так себя поведет? И все ведь не по правде. Глупость. И безделье.

Лбы вон какие! Ручищи, ножищи! Да на них пахать можно. На трактор такого посади, так он гектаров дзесять может вспашет... За день. Может и больше. Или жэншчыны эти – рожай не хочу. Баршчы вары! Государство поддержит. Так это же польза. А то, что он размалеванный на сцене жопой своей покрутит – кому польза?"

"Гниды там. Что говорить. Гниды. Гниль всякая. Прэдацели. С руки кормятся, руку кусают... Я же их левой сиськой вскормил, а они... Прэдацели". Слова Лукашенко о театре из пьесы "Обиженные"

В воскресенье к всемирному марафону читки присоединились актеры Даугавпилсского театра — они прочли пьесу на языке оригинала: на русском с элементами белорусского, то есть на оригинальных языках реальных героев.

"Мы никоим образом не ставили цели вмешиваться в политические процессы соседнего государства, - пояснил Олег Шапошников. - Мало того, будем честны, даже среди актеров нет общей уверенности в том, что именно Светлана Тихановская должна быть президентом Беларуси. Да и среди белорусской диаспоры Даугавпилса- нашим постоянных зрителей - есть немало сторонников как Тихановской, так и Лукашенко, так и придерживающихся мнения, что ни один из них не подходит.

"С руки кормятся - руку кусают..." Даугавпилсский театр "обиделся" за то, что творится в Беларуси
Foto: Kadrs no vdeo

Повторюсь, речь не о политике. Но для нас, как для людей и деятелей культуры, совершенно неприемлемо то, какими методами ведется политическая борьба — мы не можем мириться с мыслью, что совсем рядом людей бьют, пытают и сажают только за то, что они имеют другое мнение. Не можем делать вид, что нам все равно, когда наши коллеги и друзья остались без сцены. И тут мы не можем и не имеем права молчать. Мы солидарно обиделись за белорусов! Нам же самим бы не хотелось, чтобы наш театр закрыли только потому, что мы не поддакиваем какой-нибудь ведущей политической партии?!

Как для театра, так и для нас также очень важно, что пьеса написана очень сочным драматургическим языком - каждый персонаж, как легко узнаваемые Лукашенко с Тихановской, так и собирательные образы простых людей, буквально видишь перед глазами. И никому не пожелаешь попасть в подобную ситуацию".

Олег Шапошников рассказал, что сразу после читки с ним вышли на связь бывшие работники Театра имени Янки Купалы и простые зрители — тепло благодарили и обещали, как только откроются границы, купить билеты до Даугавпилса и приехать, чтобы низко поклониться…

Читка пьесы доступна на канале Youtube – ЗДЕСЬ.

Проект "Обиженные. Беларусь(сия)" осуществляется порталом "Чайка" и Даугавпилсским театром при финансовой поддержке Посольства Швеции в Латвии и Латвийского бюро Совета министров Северных стран.

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