"С Синявским мы возили опилки на вагонетках": латвийский поэт о лагере в Мордовии
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55 лет назад, с 10 по 14 февраля 1966 года в СССР проходили судебные заседания по процессу Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Писателей приговорили к 7 и 5 годам лагерей за тайную публикацию их книг за рубежом. Процесс имел большой резонанс и послужил началом широкого диссидентского движения в СССР.

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Синявского и Даниэля определили в мордовский лагерь Дубровлаг. В это время там уже отбывал наказание латвийский поэт и диссидент, Кнутс Скуиниекс. Его также приговорили к 7 годам за "участие в группе национального сопротивления".

Процесс Синявского и Даниэля, или Как начиналась брежневская эпоха

В Дубровлаге он сблизился с известными писателями. Они вместе выполняли подсобные работы, обсуждали литературу, поддерживали товарищей, оказавшихся в карцере, Даниэль переводил стихи Скуиниекса на русский язык.

Русская служба Би-би-си поговорила с латвийским поэтом о его дружбе с Синявским и Даниэлем, лагерном опыте и отношении к советской власти.

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