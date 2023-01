Сделано в Латвии. Местные разработчики создали игру, которая вот-вот станет культовой

Братья Андрей и Эрнест Клявиньши создали видеоигру The Case of the Golden Idol, которая прошлой осенью появилась в цифровых магазинах. Братьям удалось найти свой путь к геймерам и их творение ворвалось в несколько престижных чартов лучших игр года. Более того, проект оказался коммерчески успешным, что редко случается с независимыми разработчиками. Почему в Латвии об этом не говорят, а такие иностранные СМИ, как Bloomberg и The Guardian, восхваляют успех игры?

Сейчас сделать игру стало проще, чем когда-либо. Кроме того, для того, чтобы игра дошла до покупателя, больше не нужен "жесткий" носитель вроде диска. Свою игру братья Клявини создавали вдвоем, если не считать всех причастных к изданию и тестированию. Музыку к игре написал Кайл Мишко. Андрейс работает в индустрии уже более 10 лет. В 2010 году он стал одним из основателей студии Next Level. Рисунки Эрнеста можно найти на страницах журнала Ir, но ему больше нравится заниматься дизайном видеоигр. Эрнест участвовал в более чем 20 художественных и коммерческих игровых проектах. Сейчас братья объединились под названием Color Grey Games.

Игра, которая поможет почувствовать себя умным

Каждый хороший детективный роман начинается с трупа. В игре The Case of the Golden Idol их целая дюжина. Игрок берет на себя роль детектива и разгадывает тайну в своем темпе, "прочесывая" карманы персонажей и роясь в ящиках. Иногда вам, возможно, придется провести много времени в одной сцене, пытаясь найти нужный элемент и понять, что же произошло на самом деле, но именно этот момент открытия — это то, что привлекает игроков.

"Я бы сказал, что эта игра заставляет игрока почувствовать себя умным. Вы решаете головоломки и иногда вообще ничего не понимаете, но потом наступает момент, когда все встает на свои места", — объясняет Андрей.

Я бы сравнил это чувство с когда-то очень популярными играми в жанре escape, где нужно за определенное время решить задачу и выбраться из комнаты. Андрей соглашается, что это удачное сравнение, а популярность таких квестов свидетельствует о том, что у этого типа компьютерных игр есть потенциал. "Люди увлекаются головоломками как хобби. Но задачи в таких играх иногда бывают бессвязными: решите судоку и шкафчик откроется. Это очень абстрактно, и головоломка здесь ради головоломки, а не как часть сюжета".