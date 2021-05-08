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Служба госбезопасности Латвии (СГБ) начала проверку случая, когда латвийский исполнитель Янис Лемежис выступил в аннексированном Россией Крыму. Как отмечает LETA, певец принял участие в фестивале "Дорога на Ялту", где исполнил песню "Баллада о солдате".

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На данный момент СГБ не комментирует данный случай и ход проверки действий Лемежиса. При этом спецслужба напоминает, что сейчас жителям Латвии нежелательно путешествовать в Крым. Следует также осознавать, что за нарушение введенных ЕС санкций предусмотрено уголовное наказание.

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