Скоропостижно скончалась одна из основателей Zuzeum и меценат Дина Зузане

В пятницу, 30 сентября, скоропостижно скончалась коллекционер произведений искусства и меценат Дина Зузане. Эту информацию порталу Delfi подтвердил ее бывший муж, предприниматель Янис Зузанс.

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Подробная информация о причинах смерти Зузане пока неизвестна, но бывший муж мецената подтвердил, что смерть была внезапной. Возможно, она перенесла инфаркт или инсульт, допустил Зузанс. Дина Зузане умерла в своем доме в Риге, на Кипсале.

Диана Зузане вместе со своим бывшим мужем основала арт-центр Zuzeum и поддержала ряд значимых художественных мероприятий в Латвии. Зузане также была лицом фонда культурного развития Андрея Жагарса и много занималась благотворительностью.

За 40 лет совместной жизни чета Зузансов создала впечатляющую коллекцию латвийских и зарубежных произведений искусства. В прошлом году пара объявила о разводе. В семье выросли две дочери.