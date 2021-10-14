Спасти Hammond. Уникальный латвийский орган нуждается в реставрации
Foto: Shutterstock

Цифровой орган Hammond был изобретен в США, а в 1937 году Рижский государственный электротехнический завод VEF купил лицензию и стал делать эти органы в Латвии. В мире сохранилось лишь три произведенных в нашей стране органа, один из которых сейчас ждет реставрации в Лиепайской лютеранской церкви.

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В 1934 году в США в качестве более дешевой альтернативы традиционному органу был изобретен цифровой - Hammond. Рижский VEF производил инструменты по лицензии, используя местную древесину для отделки и уникальный дизайн художника-конструктора Адольфа Ирбите. На данный момент сохранились всего три таких органа, один из которых был подарен президентом Карлисом Улманисом Лиепайской лютеранской церкви.

Звуки органа Hammond можно услышать в альбомах группы Pink Floyd Animals (1977), The Wall (1979), The Division Bell (1994) и The Endless River (2014). В свое время на аукционе Sotheby's был продан орган Hammond C3, который стоял на студии Britannia Row Studios и на котором играл сам Ричард Райт. Также на органе Hammond играл британский композитор и клавишник группы Deep Purple Джон Лорд.

Орган в Лиепае, который еще недавно звучал на богослужениях, сохранился в относительно хорошем состоянии, но на данный момент ему необходима диагностика и реставрация – за это взялся мастер из Нидерландов при организации культурного общества Spektrs. Процесс реставрации можно поддержать финансово, приняв участие в сохранении национального культурного наследия.

Как и в Америке, в Латвии в 30-х годах также активно спорили о том, могут ли звуки, создающиеся электричеством, полноценно заменить звучание органных труб. Однако инструмент быстро стал популярен не только из-за качества звука, но и потому, что был гораздо дешевле привычного органа. В течение нескольких лет некоторые успели приобрести как минимум десять органов, произведенных VEF, но их установке помешала Вторая мировая война.

Спасти Hammond. Уникальный латвийский орган нуждается в реставрации
Foto: Shutterstock

Название органа Hammond имеет большое значение в мире музыки, особенно среди играющих рок и джаз. Тот факт, что и в Латвии однажды производили этот культовый инструмент, сам по себе вызвал большой резонанс и интерес среди латвийских музыкантов. Именно поэтому виртуозный джазовый пианист, специалист игры на Hammond и учитель молодых джазовых музыкантов Атис Андерсонс вместе с организатором проекта Антрой Дреге начали работу над процессом восстановления исторического инструмента.

В процессе реставрации внимание к истории органа планируется привлечь двумя живыми концертами – 4 декабря в Риге и 5 декабря в Лиепае (с онлайн-трансляцией и записью концерта). В них примут участие джазовое трио Атиса Андерсонса (пианист сыграет на собственном инструменте Hammond B-3, близком родственнике органа Лиепайской церкви), солистка Юдита Писарчук (Judyta Pisarczyk, Польша), вокальная группа Putni и органистка Кристине Адамаите. В программе прозвучат опусы Баха и Генделя в новых аранжировках и оригинальные композиции Андерсонса.

Диагностику органа и частичное проведение концертов поддержали Государственный фонд капитала культуры, Лиепайское управление культуры и Курземский регион планирования. Сейчас инструменту необходима реставрация, поэтому ценители культуры могут принять в этом участие, внеся необходимые пожертвования.

Счет для пожертвований с пометкой "Liepājas Lutera baznīcas Hammond ērģeļu remontam":
Kultūras biedrība SPEKTRS
Fr. Brīvzemnieka iela 31 – 2, Liepāja
Reģ.nr.40008050207
HABA LV22
LV24HABA0551009477455

Полный рассказ о производимом в Латвии органе Hammond на латышском языке можно прочитать в журнале JAZZin.lv.

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