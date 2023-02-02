Стройка пережила 6 начальников. Работники Нового Рижского театра написали открытое письмо Кариньшу и другим

72 работника Нового Рижского театра, в том числе ведущие актеры, написали открытое письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру финансов Арвилсу Ашераденсу и спикеру Сейма Эдвардсу Смилтенсу. 18 января худрук НРТ Алвис Херманис сообщил, что объявляет забастовку — с 28 февраля ни одной новой премьеры, пока не вернут реконструированное историческое здание театра на Лачплеша, 25. Реконструкция началась в 2017 году с бюджетом в 19 млн евро. Сегодня бюджет дорос до 37,3 млн евро, но конца стройки не видно.

В своем письме сотрудники Нового Рижского театра обращаются к представителям высшей государственной исполнительной и законодательной власти с приглашением принять участие в решении бесконечной реконструкции здания театра на улице Лачплеша, 25. По мнению авторов письма, это отражает "общую дезорганизацию процессов строительства, реконструкции и надзора за зданиями, принадлежащими латвийскому государству".

Тот факт, что эта "дезорганизация" касается не только Нового Рижского театра, подтверждает затянувшаяся реконструкция в Валмиерском театре, Рижском кукольном театре и здании Национального симфонического оркестра. Примечательно, что директор надолго оставшегося без помещений Валмиерского театра, который в следующем году отметит столетие, Эвита Ашерадена - супруга одного из адресатов открытого письма НРТ - министра финансов Арвилса Ашераденса.

"Осенью 2017 года мы покинули историческое здание театра и проводим шестой театральный сезон по адресу Miera iela 58a, - говорится в письме. - За эти годы в мире трижды состоялись Олимпийские игры,

Великобритания вышла из Европейского Союза,

мир пережил пандемию Covid и двух президентов США,

в Латвии дважды состоялись выборы в Сейм и самоуправления,

XXVI Вселатвийский Праздник песни и танца XVI и XII Праздник песни и танца латвийских учащихся,

был построен Дом науки Латвийского университета (20 000 м2, 2017-2018 годы),

культурно-развлекательный центр Hanzas perons (2800 м2, 2017-2018 годы),

культурный центр Siguldas Devons (3453 м2, 2016-2018 годы),

музей-хранилище (34000 м2, 2017-2019 годы),

культурный центр Ulbrokas Pērle (4954 м2, 2017-2020 гг.),

Вентспилсский концертный зал "Латвия" (6883 м2, 2020-2022),

научный центр "Визиум" в Вентспилсе (6270 м2, 2019-2022),

реконструирована сцена Праздника песни в Межапарке (2018-2021),

прошел первый этап реконструкции Рижского цирка (4850 м2, 2021-2022 гг.)

и другие проекты строительства образовательных и культурных зданий, за которые отвечают частные инвесторы или муниципалитеты".

Авторы отмечают, что за шесть сезонов во временных помещениях на улице Миера НРТ создал 40 новых постановок и до конца сезона сыграет более 1500 спектаклей. Был подготовлен курс молодых актеров, который удвоил труппу НРТ.

За это время здание на улице Лачплеша пережило два договора со строительными компаниями, три председателя правления "Valsts nekustamie īpašumi" (всего с начала проектирования в 2013 году их было не менее шести), зиму без крыши, бесчисленные встречи, обещания, переносы сроков сдачи и увеличение стоимости проекта.

"Общество государственного капитала "Valsts nekustamie espasumi" (далее - VNĪ), отвечающее за реконструкцию здания, до сих пор не смогло успешно провести и завершить реконструкцию здания площадью 9 767 м2, а также не может назвать разумные сроки завершения проекта, - сообщают авторы письма. - Продление сроков реконструкции - один из существенных рисков для необходимого увеличения финансирования и в будущем. Мы не поддерживаем передачу ответственности от VNĪ к исполнителям - представителям строителей или субподрядчиков. Государство делегировало ответственность за реконструкцию VNĪ, которая вправе инициировать изменения в соответствующих нормативных актах и ​​процессах, если необходимо".

Как сообщают подписавшие письмо, в публичной коммуникации VNĪ "не признает своей ответственности и сваливает вину на строителей, законы и мировые кризисы". Они предлагают на национальном уровне оценить модель управления зданиями учреждений культуры, и привлечь к их строительству/реконструкции других руководителей. "Если VNĪ не может самостоятельно определить недостатки своего организованного и управляемого процесса и не видит возможности для улучшения, необходимо вовлечь в дело государственные учреждения, которым подчиняется VNĪ".

Авторы письма выразили поддержку худруку НРТ Алвису Херманиу, который 18 января объявил забастовку. Они подтвердили, что последняя премьера на Миера состоится 28 февраля. "Новые постановки, которые были задуманы и уже подготовлены для залов улицы Лачплеша весной 2023 года, в этом сезоне зрителям предлагаться не будут". Адресатов письма - высших должностных лиц - призвали найти решение, чтобы театр смог вернуться домой.

Что означает забастовка?