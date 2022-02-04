Суд взыскал с театра "Дайлес" 16 тысяч евро в пользу уволенного актера
Foto: LETA

Рижский окружной суд удовлетворил иск актера Каспара Зале против театра "Дайлес", в котором он требовал восстановить его в штате и выплатить всю неполученную за время судебного процесса зарплату.

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Как в социальных сетях сообщил представитель юридического бюро Znotiņš un Krūmiņš Калвис Круминьш, решение о восстановлении в должности и выплате зарплаты в размере 12 378 должно быть выполнено незамедлительно. Он также добавил, что ответчик уже сделал это.

Ранее сообщалось, что в прошлом году "Дайлес" прервал трудовые отношения с несколькими актерами, в том числе Каспаром Зале. Поначалу он сумел добиться возращения в труппу, однако позднее был вынужден покинуть театр.

Руководитель "Дайлес" Юрис Жагарс в прошлом году сообщил, что в тетаре проходит реорганизация, которая касается персонала. Изменения не существенные, заявил он тогда, но важны для экономической эффективности.

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