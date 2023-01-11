Танцы под водой. Ансамбль Dancis принял участие в необычной фотосессии

Ежегодно ансамбль народного танца Латвийского университета Dancis и фотограф Юргис Риквейлис выпускают календарь. В этом году традиционная фотосессия прошла под водой.
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Съемка прошла в бассейне Спортивного центра Сигулды. Фотограф признает, что для него эта работа стала огромным вызовом: "Под водой обычные законы фотосъемки не работают. Свет отражается иначе, модели меня не слышат и не видят, невозможно повлиять на движение ткани одежды. А хореографию придумывала вода - нам лишь надо было этому следовать".
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