Танцы под водой. Ансамбль Dancis принял участие в необычной фотосессии

Ежегодно ансамбль народного танца Латвийского университета Dancis и фотограф Юргис Риквейлис выпускают календарь. В этом году традиционная фотосессия прошла под водой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Съемка прошла в бассейне Спортивного центра Сигулды. Фотограф признает, что для него эта работа стала огромным вызовом: "Под водой обычные законы фотосъемки не работают. Свет отражается иначе, модели меня не слышат и не видят, невозможно повлиять на движение ткани одежды. А хореографию придумывала вода - нам лишь надо было этому следовать".