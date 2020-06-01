Тень прошлого, как насильница и предательница. В Русском театре дали премьеру онлайн-спектакля "Черновик"

Жили-были Мать, Сын и Тень отца-обидчика, которая 13 лет не дает покоя вдове. Тень отца Гамлета тут тоже при чём. Диалог поколений, диалог эпох и наши отношения с болезненным прошлым, которое не дает счастья в настоящем и не позволяет двигаться в светлое будущее. Актуальные для Латвии темы развивает режиссер Владислав Наставшев. 29 мая на платформе zoom переживет премьеру первый онлайн-спектакль в репертуаре Рижского русского театра им. М.Чехова - "Черновик" по пьесе современного драматурга Сергея Уханова. Каждая игра — вживую.

Уйдя на изоляцию, Русский театр времени даром не терял. О том, чем занимались актеры и руководители портал Delfi уже писал. Недавно театр провел благотворительный аукцион, в котором собрали 920 евро на содержание и питание бездомных животных. В том числе с молотка ушли бранчи со звездами - Максимом Буселом, Юлией Бернгардт, Яковом Рафальсоном, Игорем Чернявским, Даной Бйорк, Сергеем Голомазовым, Татьяной Лукашенковой и Галиной Российской…

Главное же событие работы в карантине театр пережил 29 мая — премьеру современного, актуального и остросоциального спектакля онлайн от режиссера Владислава Наставшева и драматурга Сергей Уханова спектакля "Черновик". Проекта созданного в содружестве Рижского русского театра и российского летнего фестиваля искусств "Точка доступа". Что любопытно, проходящего при поддержке Фонда президентских грантов, который выделяет деньги на развитие гражданского общества. Событие должно объединить за экранами гаджетов до 500 зрителей из Латвии и России на каждом показе.

Последней офлайновой премьерой на большой сцене РРТ был спектакль того же Владислава Наставшева "Пять песен по памяти". Постановка, которая заработала у зрителей полную шкалу откликов — от "прекрасный" до "ужасный". Были люди, которые возмущались "издевательством над нашей памятью" прямо в зале, а были и те, кто пытался приструнить недовольных, чтобы не мешали смотреть и слушать. "И тут ситуация будет схожая, - предрек перед премьерой Наставшев. - Есть большая вероятность, что не все поймут. Кому дано — тот поймет, а кому нет — не поймет".

Foto: printscreen

Разница в том, что реакцию эту режиссер и актеры не увидят — не узнают, сколько зрителей свистело, а сколько аплодировало. Ведь новое действо создавалось специально для онлайн-формата. Впрочем, главная тема — препарирование памяти и изучение ее срезов под микроскопом — перекочевала сюда из офлайнового творчества Наставшева. Как говорил он сам в интервью Delfi, "вне темы памяти я, в принципе, не очень представляю, как размышлять и творить. Каждый человек — ходячая память. Убери ее из нас — что останется? Иногда кажется, что мы не проживаем что-то новое, а вспоминаем и переосмысляем то, что уже было когда-то…"

Foto: printscreen

Главная героиня спектакля Мать находится в процессе переосмысления прошлого уже 13 лет — с момента смерти ее мужа, обидчика и виновника всей ее неудавшейся жизни. Фигура мужа превратилась в нелепую Тень отца — верную и заклятую спутницу Матери. Вечную предательницу и насильницу. Тень отбрасывает еще более густую тень на их Сына — забитого, озлобленного и ослепленного. Он не видит, а только представляет жизнь и ее действующих лиц.

Тень подбивает клинья и к приходящей домработнице Азизе, стоит той лишь наклониться, но девушку восточную теневой политикой с пути истинного не собьешь — она молится своим богам, держится за свои понятия, достоинства и традиции.

Сын пытается понять, почему они с матерью так несчастны. Азиза — объяснить, что так жить нельзя. Тень, самый реальный и жизненный персонаж пьесы, призывает ценить то, что дано. Но до сих пор любимое место прогулок семейства — у могилки, где похоронено будущее. Собственно, кто из нас по этому кладбище не бродит? Иные на нем живут.

Второй пласт спектакля — исторический. Сын — типичный и циничный миллениал, мать — позднесоветская страдалица. Тень отца — метафора нашего коллективного прошлого, с которым нам никак не смириться. Платформа zoom, на которой играется спектакль — метафора нашей изоляции. Как выбраться из темницы обид?

Foto: printscreen

Вдумчивый зритель непременно копнет могилку еще глубже, до Вильяма Шекспира. Как и ухановский Сын, в 16-м веке принц Датский терзался сомнениями в намерениях Тени отца: "Благой ли дух ты, или ангел зла… К вреду иль к пользе помыслы твои…" Быть или не быть? Сегодня мы в очередной раз убедились в своей хрупкости и несовершенстве мира, так легко переходящего в режим поиска виноватых и мести, вместо того, чтобы делать выводы и идти вперед.

Напрашиваются и раскопки в истоках самого режиссера. "Черновик" стал своеобразным развитием истории отношений Наставшева со своей матерью, яркое свидетельство которых - его самый обсуждаемый спектакль "Озеро надежды".

Foto: printscreen

"Все измельчало… Все встало в новой темноте… Язык не поворачивается сказать "в новом свете", - сообщает в предисловии к спектаклю "условная директриса" Дана Бйорк. - Решили поставить пьесу актуальную и остросоциальную — для интеллектуального зрителя и простого люда одновременно. С глубиной и связью времен, где все наизнанку". Вообще-то, Дана Бйорк — вполне реальная директриса Рижского русского театра. Но это в мире реальном. А в режиме онлайн, когда все вокруг и не жизнь вовсе, а так, тень, черновик?

Актерам Рижского русского театра — Веронике Плотниковой, Дарье и Анатолию Фечиным, Максиму Буселу и Дане Бйорк - спектакль вернул жизнь по-настоящему, в чистовике. Дал возможность приходить в театр, репетировать — пусть каждый в своей гримерке, а вместо глаз зрителей — безжизненный глазок камеры. Пусть слова с трудом запоминаются, потому что язык тела не работает. Пусть с коллегами в перерыве не обнимешься, а только помашешь рукой.

"Для меня эта работа - прекрасная возможность не сойти с ума, сидя дома, - не скрывает своей радости от проделанной работы актер Максим Бусел. - В пьесе поднято много тем и аллегорий. Все правдиво и честно. Как часто мы, глупые создания, жалуемся на то, что делаем, и рубим сук, на котором сидим. Какие же мы сами дураки!"

Спектакль играется на платформе zoom каждый раз вживую. И завершается новым электронным хитом Владислава Наставшева "До свиданья, друг мой, до свиданья!"

Билеты уже доступны только на 11 и 30 июня, 12, 18 и 24 июля, — здесь. Цена — очень реальная, всего 6 евро.