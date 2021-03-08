Учителя и пандемия. Необычный фотопроект латвийского педагога в стиле "Игры престолов"
Foto: Reinis Fjodorovs

Фотограф и преподаватель фотографии Рейнис Федоровс создал серию работ, где запечатлел своих коллег во время пандемии.

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"Я фотограф и преподаю в Рижском техникуме искусств и медиа. Когда началась первая волна Covid-19 и связанные с ней ограничения, жизнь педагогов, включая и меня, драматически изменилась. Мы все столкнулись с новой реальностью, где общение с молодежью заменили синие экраны и безличные профили Zoom, - рассказал Delfi Федоровс. - Раньше учебный процесс строился на личных отношениях учителя и ученика, теперь между ними стоит что-то бездушное. Личное присутствие сменилось виртуальностью, близость - расстоянием".

Он пояснил, что в серии портретов заложен вопрос - что это за новая реальность, куда попали учителя. Педагоги сняты в эстетике сериала "Игра престолов", что является отсылкой к новым вызовам, с которыми столкнулись преподаватели.

"У меня такое чувство, что ничто уже не будет так, как раньше. Изменились и учителя, и их ученики. И когда мы снова встретимся, надо будет понять, как нам всем работать дальше", - поделился Рейнис Федоровс.

В проекте приняли участие 23 педагога Рижского техникума искусств и медиа, преподающих как общеобразовательные предметы, так и специальные дисциплины, связанные с фотографией, видео, анимацией и т.д. в реализации помимо автора приняли участие: Артур Семешин (ассистент обработки фото); Лига Озола, Линда Самс и Даце Цигузе (грим); Аугуст Целминьш и Ральф Цимерманис (фотоассистенты).

Подробно о проекте Рейнис Федоров рассказал в Instagram, где делился и результатами. Также работы будут выставляться в Рижском техникуме искусств и медиа.

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