Умер латвийский литературовед и театровед Виктор Хаусманис

В возрасте 92 лет скончался известный латвийский литературовед и театровед Виктор Хаусманис (06.12.1931 - 18.03.2023), сообщает портал Института литературы, фольклора и искусства Латвийского университета www.literatura.lv.

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Виктор Хаусманис работал в области театроведения с 1956 года, создавая публикации о проблемах развития латышского театра и драматургии, а также писал рецензии. Он читал лекции о Янисе Райнисе в Латвийском университете, о латышской драматургии в университетах Мюнстера и Бонна. С 2013 года работал ведущим научным сотрудником Института литературы, фольклора и искусства Латвийского университета.

Виктор Хаусманис являлся дипломированным доктором филологических наук (1972 г.), дипломированным доктор филологических наук (1992 г.), академиком и действующим членом Латвийской академии наук (1989 г.). Был многолетним сотрудником Института литературы, фольклора и искусства ЛУ (1957–2023), директором Института с 1992 по 1999 год.

Участвовал в коллективных работах Института языка и литературы, разработал текстологические принципы научного издания произведений Райниса, подготовил и прокомментировал 9-е, 11-15-е издания. Был научным руководителем издания "История латышской литературы", писал главы о латышской драматургии с 1918 года и до наших дней.

Хаусманис составил подборку произведений Мартиньша Зивертса "Lugas" (1988) и "Kamerlugas" (1989), подборку произведений Аншлава Эглитиса "Lugas" (1990), составил сборник автобиографии и писем Зивертса "Par sevi" (1992) и сборник "Trimdas lugas" (1-2, 1994-1995). Также был председателем Фонда Мартиньша Зивертса.

Виктор Хаусманис получил премию Вилиса Плудониса за изучение драматургии, премию Райниса LZA за изучение латышских литературных и культурных процессов и выдающийся вклад в исследование творчества Райниса. Был награжден Большой медалью Латвийской академии наук и Крестом Признания III степени.