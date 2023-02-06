Умер латвийский писатель и журналист Андрей Левкин

13 февраля в возрасте 68 лет скончался известный рижский писатель и журналист Андрей Левкин. Об этом его коллеги сообщили в соцсетях. О причинах смерти не сообщается.

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В 1980-90-е годы Левкин работал в прогрессивном литературном журнале "Родник", публиковался в многочисленных изданиях республиканского и союзного масштаба. В 1994 году вошел в состав редколлегии газеты "Бизнес и Балтия", участвовал в телепроектах.

В 1998 году переехал в Москву, где возглавлял крупные интернет-проекты "СМИ.ру" и "Полит.ру" и был колумнистом нескольких изданий. Также публиковался на сайте arterritory.com, где писал статьи о современной культуре.

Андрей Левкин — лауреат премии Андрея Белого в номинации "Проза" (2001). В 2009-2010 гг. входил в состав комитета премии Белого. В 2011—2013 гг. — эксперт премии "НОС". Один из создателей литературно-художественного проекта Post(non)fiction.

Проза Левкина переводилась на английский, болгарский, немецкий, польский, финский языки.