Умерла выдающаяся латвийская актриса Астрида Кайриша

В возрасте 79 лет из жизни ушла латвийская актриса театра и кино Астрида Кайриша (08.04.1941 – 13.01.2021). Об этом Delfi сообщили представители Национального театра, в коллективе которого она работала в течение многих лет.
"Белым снежным утром умерла наша любимая Астрида Кайриша. Выдающаяся актриса нашего театра, его совесть и, как она сама однажды сказала, золотая пыль на сцене... 8 апреля ей бы исполнилось 80", - говорится в сообщении коллег артистки.
В 1962 году Астрида Кайриша закончила обучение в 3 студии Театра "Дайлес", после чего поступила в труппу Лиепайского театра, где проработала 5 лет.
В 1968 году переехала в Ригу и до 2019 года работала в Национальном театре, где стала его своего рода символом.
На сцене Национального театра сыграла множество значительных ролей в постановках "Вей, ветерок!", "Дни портных в Силмачах", "Времена землемеров", "Индраны" и многих других, однако наиболее выдающейся ее работой считается роль Спидолы в поставленном в 1985 году по одноименному произведению Райниса спектакле "Огонь и ночь". Актрису знают и зрители бывших союзных республик по ее многочисленным киноролям в лентах "Письма к живым", "Танец мотылька", "Слуги дьявола на Чертовой мельнице", "Соната над озером" и других. Последней ролью Астриды Кайриши на сцене стала работа в спектакле Элмара Сенькова "Вей, ветерок!", где она сыграла свою же героиню Зане, но уже в преклонных летах.
Коллектив Национального театра выражает глубочайшие соболезнования родным актрисы и всем почитателям ее таланта.