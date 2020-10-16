Ушел из жизни легендарный звукорежиссер Рижской студии звукозаписи Вилнис Каксис

14 октября 2020 года из жизни ушел главный звукорежиссер Рижской студии звукозаписи (Rīgas skaņu ierakstu studija, RSIS) Вилнис Каксис. Об этом Delfi сообщили представители студии.

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Каксис родился 19 сентября 1942 года. На протяжении почти шестидесяти лет он находил возможность технически увековечивать художественное исполнение самых запоминающихся музыкальных коллективов – симфонических оркестров, хоров, индивидуальных исполнителей, самых популярных оперных солистов, а также коллективов художественной самодеятельности в записях. Количество произведенных им звукозаписей исчисляется многими сотнями, и они были изданы на множестве пластинок и компактдисков.

"С Вилнисом за совместной ежедневной работой мы провели многие десятилетия. Можно смело утверждать, что было бы сложно найти такого же честного, порядочного, знающего специалиста своего дела. Его самым лучшим словом будут вспоминать многие наши известные музыканты. Музыка была не только его работой, но и делом для души. Каждую минуту он слушал музыку, умел наслаждаться ею и оценивать ее по достоинству", - вспоминает директор Рижской студии звукозаписи Алдис Эрманбрикс.

"Вилнис Каксис – звукоинженер, бесспорно легендарная личность и отличный человек. С начала "Мелодии" при его участии прошли многие легендарные записи с Раймондом Паулсом, Гунаром Розенбергом, любимым публикой Эдгаром Лиепиньшем… Невозможно будет вспомнить всех. И возможность научиться профессии звукоинженера в моей жизни появилась благодаря Вилнису. Можно смело утверждать, что его вклад был не всегда хорошо заметным, но в то же время бесценным для истории латышской музыки", - делится воспоминаниями звукорежиссер Талис Тимротс.

Прощание пройдет в Рижской Старой церкви Св.Гертруды в субботу, 17 октября, в 13:00.