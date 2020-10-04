В Ботаническом саду — премьера поэтического спектакля "Песнь песней" по мотивам Ветхого завета

15 октября в Доме пальм в рижском Ботаническом саду состоится премьера постановки, отсылающей к более чем двухтысячелетней истории любви. Эту историю на латышском языке интерпретируют актеры Андрис Булис и Майя Арвена, а на русском – Надин Боковикова и Евгений Леонов.

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В основе спектакля "Песнь песней" лежит одна из книг Ветхого Завета – Песнь песней. Это ряд любовных поэтических текстов, приписываемых Соломону. Постановка подобна гимну любви, а задействованные в спектакле музыканты, сценография и хореография выявляют его символическое значение.

Автор постановки Надин Боковикова раскрывает основную идею оригинального текста через темп жизни и повседневные ощущения современного человека, актуализируя сверхценности любви, которые остаются сакральными во все времена, в любых ситуациях и независимо от эстетических вкусов.

На латышский язык "Песнь песней" перевел поэт Кнутс Скуениекс, а в русской версии спектакля использован Синодальный перевод XIX века. Текст зачитывают друг другу главные герои – Он и Она. Движения минимальны, что приводит к созданию графически танцевального образного рисунка, который чередуется с пластическими элементами танца и раскрывает душевные чаяния и мечты, страдания и счастье.

В спектакле принимают участие два музыканта: Алиса Климанская (флейта) и Наталия Григорович-Скарбиника (скрипка). Благодаря им во взаимодействии музыки с текстом вырисовывается эмоциональный мир главных героев.

Композитор Max Roomsky создал оригинальную музыкальную сцену, в которой две девушки поют в сопровождении записи небольшого оркестра, составленного из инструментов, упомянутых в Библии. Эта сцена показывает нам царя Соломона во всём его царском величии и говорит о радости, которой исполнен диалог возлюбленных.

В спектакле также участвует армянская певица Асмик Багоян – она исполняет шесть песен о любви, которые сакрализуют пространство и создают ощущение ритуала, символизируя духовное бракосочетание и подготовку к нему.

Цель постановки – содействовать эмоциональному сопереживанию и эмпатии зрителей. Благодаря актуализации литературно богатого символического текста выявляется хрустальная прозрачность любви, которая соединяет женщину и мужчину в духовном мире.

Продолжительность спектакля: 60 мин.

Автор постановки: Надин Боковикова

Руководитель проекта: Нора Грениня

В ролях:

Она – Майя Арвена (LV) / Надин Боковикова (RUS)

Он – Андрис Булис (LV) / Евгений Леонов (RUS)

Певица – Асмик Багоян

Музыканты:

Музыкальный руководитель, композитор – Max Roomsky

Флейта, вокал – Алиса Климанская

Скрипка, вокал – Наталия Григорович-Скарбиника

Художник по свету: Андрейс Круминьш

Консультант по пластике: Гиртс Бисениекс

Художник (основа для афиши): Николай Кривошеин

Подробности - ЗДЕСЬ.

Билеты - ЗДЕСЬ.