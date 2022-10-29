В Кенгарагсе откроется выставка акварелей Владимира Столярова

С 1 ноября по 30 декабря 2022 года в Кенгарагском филиале Рижской Центральной библиотеки будет проходить персональная выставка акварелей Владимира Столярова "Осень в Латвии. Акварельные мотивы".

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Foto: Privātā arhīva foto

Это будет уже вторая выставка начальника участка полиции "Кенгарагс", представленная в библиотеке на ул. Маскавас, 271а. Для Столярова живопись является любимым хобби.

Кроме того, Владимир Столяров также известен как автор нескольких книг на исторические темы.