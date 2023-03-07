В Кукольном театре персонажи перестанут говорить по-русски

В следующем сезоне из репертуара Латвийского театра кукол исчезнут постановки на русском языке. Такое решение приняло Министерство культуры, сообщает rus.lsm.lv.

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В репертуаре Латвийского театра кукол насчитывается более десятка спектаклей для детей на русском языке. Приключения смелого мангуста Рикки-Тикки-Тави, сказки про Белоснежку, Принцессу на горошине, Красную шапочку. И сейчас — последняя возможность их посмотреть.

"Сейчас у нас переходный этап. Мы играем почти все спектакли, которые у нас есть, на русском. Новые не ставим. До конца сезона играем, после этого сезона мы больше не будем их играть", — говорит член правления театра Мартиньш Эйхе.

В Министерстве культуры свое распоряжение объясняют так: "Это происходит вслед за изменениями в политике образования, согласно которым с 1 сентября этого года процесс образования постепенно переходит только на государственный язык, начиная непосредственно с дошкольного образования. Поэтому и Латвийский театр кукол, который до сих пор имел спектакли и на латышском, и на русском языках, также постепенно переходит только на латышский язык", — заявил замгоссекретаря Минкульта по вопросам культурной политики Улдис Зариньш.

В администрации театра испытывают неоднозначные чувства, признал Мартиньш Эйхе: "Первая реакция — почему так надо делать? С другой стороны, у нас, как у учреждения культуры, одно из заданий — образование. И распоряжение министерства связано с переходом образования на латышский язык, а один из этих этапов — искусство. Обеспечить детям репертуар на родном языке делегировано Театру имени М. Чехова. Это будет их задание. Так я понял из разговора с министерством".

В репертуаре Рижского Русского театра имени Михаила Чехова сейчас всего три детских постановки на русском языке. Будет ли их больше — неизвестно.