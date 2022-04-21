В Латвии будут бороться с нелегальным оборотом предметов искусства и культуры

25 апреля в Управлении национального культурного наследия (УНКН) состоится онлайн-дискуссия о значении предметов культуры, о том, что им угрожает и что необходимо делать, чтобы снизить число незаконных действий, связанных с предметами культуры.

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В дискуссии примут участие профессионалы отрасли: глава отдела оборота предметов культуры УНКН Янис Асарис, директор Латвийского национального исторического музея Арнис Радиньш, а также представители рынка предметов искусства и правоохранительных органов. Они ответят на различные вопросы, связанные с оборотом предметов культуры: что считается предметом культуры или охраняемым предметом старины, как действовать в случае их обнаружения и каковы правила вывоза и ввоза предметов культуры в страну.

"Необходимо остановить уничтожение исторического наследия, прибегнув к жестким санкциям, – подчеркивает начальник УНКН Юрис Дамбис. – Однако надо понимать, что в этой сфере есть не только черная и белая зоны, но еще и серая, которую можно сделать светлее. Не следует бороться с самим увлечением коллекционированием предметов искусства и антиквариата или изучением истории. Надо создать систему, которая упорядочит возможности удобного, безопасного и легального оборота предметов искусства и антиквариата".

По мнению заместителя госсекретаря министерства культуры Улдиса Зариньша, необходимо просвещать общество: "Ограничение незаконного оборота предметов культуры – это сфера ответственности не только правоохранительных органов и культурных ведомств. Важно, чтобы свою долю ответственности осознавали все, кто вовлечен в оборот предметов культуры – и торговцы произведениями искусства или предметов старины, и коллекционеры, и общество в целом. Поэтому в наши задачи входит не только надзор за оборотом художественных и исторических предметов, но и просвещение общества, распространение знаний о требованиях и хорошей практики в этой сфере".

Кроме того, в дискуссии будут рассмотрены и актуальные события на рынке искусства, а также поправки к Уголовному кодексу и их влияние на защиту предметов культуры.

Аугустс Гердтс, историк-энтузиаст, нашедший крупнейший за последнее время клад исторических монет, поделится своим опытом обнаружения предметов старины.

Беседу будет модерировать Марцис Калниньш, эксперт отдела оборота предметов культуры УНКН. Дискуссию можно посмотреть в профиле Управления национального культурного наследия на Facebook. Любой желающий сможет задать интересующие его вопросы онлайн, в разделе комментариев.

Дискуссия начинает информативную кампанию, направленную на снижение незаконного оборота предметов культуры. Кампания развернется повсеместно в публичном пространстве – в СМИ, социальных сетях и городской среде, включая Рижский международный аэропорт, Рижский пассажирский вокзал и Рижский международный автовокзал.