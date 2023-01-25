В Латвии секс есть. Почему эротические романы переживают невиданный взлет популярности

Однажды в гостях у знакомого я увидела на полке эротический роман и подумала, насколько мы стали открытыми. Мы дарим такие книги на друг другу на праздники и читаем в автобусах. Что это значит? Стали ли мы больше интересоваться нашей сексуальностью и более открыто говорить на подобные темы?

Сейчас в Латвии наблюдается "бум" эротических романов. В ноябре вышел в свет седьмой роман "Я не твоя" (Es neesmu tava) коммерчески успешной писательницы Карины Рачко, автора шести романтических и эротических бестселлеров. Недавно появилось и новое имя – Мэрия Элизабете Калниня, которая пообещала "встряхнуть" латвийскую эротическую литературу, опубликовав первый в Латвии романтически-эротический саспенс-триллер и самый откровенный роман года "Огонь и порох" (Uguns un pulveris). Что вызвало эту "революцию"?

Моя бабушка рассказывает, что в свое время в Латвии уже был бестселлер на тему секса — работа сексолога Яниса Залитиса "Во имя любви" (Mīlestības vārdā). Это была книга о человеческой сексуальности и половом воспитании. Она была переиздана с иллюстрациями разных поз и тогда ее можно было найти на книжной полке почти в каждой латышской семье. Бабушка также вспоминает, что большой популярностью пользовались календари и плакаты с полуобнаженными женщинами и мужчинами.

Что изменилось в нашем обществе, почему жанр эротического романа так популярен и зачем такую литературу читают мужчины, рассказывают секс-эксперт и семейный консультант Рита Ласмане и доцент кафедры патологии Медицинского факультета Рижского университета им. Страдиня (РСУ), психотерапевт Дайнис Балодис. А автор бестселлера "Огонь и порох" делится, что вдохновило ее на написание романа.