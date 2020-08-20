У Северного мола в Лиепае появилась русалка. Лежащая в воде скульптура - часть междисциплинарного художественного проекта "Легенда о русалке Военного городка".

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Авторы работы - скульптор Эгон Першевицс и художник Варис Силиньш. Дополнением скульптуры является также одноименный рассказ, который был опубликован в местной газете Kurzemes vārds.

По словам Силиньша, который написал рассказ под псевдонимом Liepu Tēvs, это история о любви, шторме и пропавшем капитане. Ну а русалка - вовсе не маленькая русалочка Андерсена, поясняет Эгон Першевицс, а взрослая женщина, мечтающая о любви и море. По словам скульптора, в своей работе он выразил желание поговорить о женщине, ее судьбе и роли в обществе.

В проекте также приняли участие художницы Агате Апкалне и Ивонна Калита.