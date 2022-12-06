"К моей большой горечи мой концерт 10 декабря отменен. Было заявление в общину церкви (Старая церковь Гертруды) о том, что я поддерживаю войну, что является абсолютной ложью, а так же о моей концертной деятельности в России - это правда", - сообщила органистка и музыковед Елена Привалова в своем аккаунте на Facebook.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Елена Привалова переехала в Ригу десять лет назад. Сама она родом из Оренбурга - города на Южном Урале в России. Училась в Московской консерватории им. Чайковского, организовала свой ежегодный летний фестиваль "Органные вечера в Кусково". Познакомилась с рижским бизнесменом, с 2013 года решили жить в Риге, где родилась их дочь. Брак распался. Все это время Елена концертировала в обеих странах.

В своем посте органистка рассказывает, что четыре года давала бесплатные концерты с лекциями в церкви Святого Павла, два года участвовала в благотворительной передаче "Культурная среда" на радио Балтком, почти три года концертировала с Павлом Переверзевым и записывала свой первый альбом с токкатами Баха на органе Домского собора, на котором впервые сыграла в 2014 году.

Привалова пишет, что квартиру в Риге ей подарили: "Одна моя невероятная слушательница очень захотела, чтобы у меня был свой дом, дать мне ленточки, чтобы привязаться и остановиться. Но и это не помогло. Мне ужасно жаль, что город, с которым связан мой взлет, мое большое профессиональное становление изгоняет меня". Органистка выражает готовность "искать новое место для жизни", чтобы "играть дальше везде, где только возможно, где музыка выше политики".