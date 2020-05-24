Два уик-энда — 29-31 мая 5-6 июня - и в Риге пройдет первый "Особенный фестиваль Осокина @152", который предложит слушателям уникальную музыкальную программу в особых условиях. В новом центре музыки Ямаха музыкального салона Бривибас 152 с акустическими концертами выступят любимые артисты Латвии - Владислав Наставшев, Chris Noah, Катрина Гупало, Рихард Либиетис и, конечно же, сам Андрей Осокин.

Идея этого фестиваля зрела у пианиста Андрея Осокина уже несколько лет. И именно сейчас такая формула очень востребованы: "На каждом концерте только 20 счастливых слушателей смогут насладиться музыкой вблизи и вживую, после двух месяцев. Словно глоток свежего, чистого воздуха, на превосходных инструментах Yamaha несколько вечеров подряд, замечательные музыканты будут создавать волшебное, особое настроение для своих любимых слушателей! " - так говорит пианист Андрей Осокин.

В первый день фестиваля 29 мая пройдет акустический концерт певца и гитариста Chris Noah, а также певицы и пианистки Катрины Гупало, в котором прозвучат новые оригинальные композиции музыкантов. Вечером 30 мая услышим романтическую программу Андрея Осокина. 31 мая выступит виртуозный гитарист Рихард Либиетис, а 5 июня в свою неповторимую программу песен исполнит Владислав Наставшев. Программа концерта 6 июня будет объявлена отдельно.

Больше информации - здесь. Билеты на концерты первого "Особенного фестиваля Осокина @152" доступны здесь.