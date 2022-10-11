В шестом конкурсе иллюзионистов Magic Mania Viva LV победил RaFou из Бельгии

В международном конкурсе иллюзионистов Magic Mania Viva LV, прошедшем в конце прошлой недели, лавры победителя и приз в 1500 евро достался RaFou из Бельгии. Второе место занял представитель Аргентины Серхио Старман, а третье - Златко Брлич из Сербии. Они получили призы в 1000 и 500 евро соответственно.

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"Конкуренция в этом году была очень острой, жюри было непросто выбрать победителей, поскольку выступления участников были очень высокого класса. Мы рады, что мероприятие ежегодно собирает иллюзионистов со всего мира, поэтому смело могу сказать, что нам в Латвии удалось организовать международный конкурс очень высокого класса, в котором соревнуются действительно лучшие из лучших", - подчеркивает организатор конкурса, популярный латвийский иллюзионист Даце Пецолли.

В этом году в конкурсе участвовали девять иллюзионистов из Латвии, Украины, Германии, Ирландии, Швейцарии, Сербии, Италии и Аргентины. Нашу страну представляли Mr.Jeanna и Leriix Ilustions.

В жюри конкурса вошли такие звезды индустрии как Джефф Макбрайд (США), Аарон Кроу (Бельгия), Энрико Пеццоли (Латвия) Сальваторе Рапаччуоло и Джованни Вальпреда (Италия), а также телеведущая Яна Дулевска.