В тренде и первый в Латвии. Художник Сергей Демин продает картину в виде токена

Латвийский художник Сергей Демин выставил на аукцион одну из своих работ в виде NFT (non-fungible token - невзаимозаменяемый токен).

С развитием рынка криптовалют и технологии блокчейн цифровое воплощение стали получать работы музыкантов и художников. Например, американская группа Kings of Leon выпустила целую коллекцию NFT к вышедшему в марте этого года альбому When You See Yourself. Но первым был диджей 3LAU, который заработал 11,6 млн долларов, выпустив ограниченным тиражом токенизированный альбом. Благодаря NFT, сожженное полотно Бэнкси Morons (White) хоть и физически уничтожено, но существует в виде цифрового образа. На 5,8 млн долларов за 20 минут стала богаче певица Граймс - подруга Илона Маска и мать его младшего ребенка, она продала 400 NFT, привязанных к 4 рисункам, которые создала вместе со своим братом. В марте этого года на аукционе Christie’s за рекордную сумму продали электронную картину художника Beeple (Майк Винкельманн). Покупатель заплатил за лот 69,3 миллиона долларов, а автор вошел в тройку самых дорогих художников среди живущих после Джеффа Кунса (91,1 миллиона долларов) и Дэвида Хокни (90,3 миллиона долларов).

Почему об этом столько говорят? Невзаимозаменяемый токен, по мнению экспертов, значительно упрощает работу с авторскими правами и контроль за их соблюдением. Каждый токен уникален, его невозможно подделать, и соответственно позволяет легко идентифицировать владельца и его права на произведение искусства, будь то музыка, живопись, фотография и т.д.

Среди местных деятелей искусства Демин стал первым, кто доверил свою работу блокчейну. Широкой публике художник, возможно, не столь известен, так как неактивен в светской жизни, однако на его счету множество персональных выставок не только в Латвии, но и за рубежом. Его работы находятся во многих частных коллекциях в разных странах мира. "Я доверяю блокчейну, как технологии, а не как спекулятивному инструменту, - объясняет Сергей Демин. - NFT - единственный для меня вирус со знаком плюс, я им заражен тоже, поскольку он дает художнику новые возможности". Автор предлагает приобрести NFT своей работы Red-nosed Saki и ее фрагментов на площадке OpenSea. Минимальная ставка на образ полноразмерной картины составляет 1 эфириум (2,544 доллара по текущему курсу), на фрагмент - 0,1 эфириума. Аукцион завершится через 6 дней.