В возрасте 104 лет из жизни ушла старейшая актриса Латвии Хильда Жигуре

6 сентября в возрасте 104 лет скончалась старейшая актриса Латвии и одна из основателей Латвийского театра кукол Хильда Жигуре.

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Хильда Жигуре провела всю свою творческую жизнь в Латвийском театре кукол. Старший брат актрисы, писатель и переводчик Янис Жигурс, в начале Второй мировой войны работал диктором на Латвийском радио, а затем стал главным редактором детских программ. Во время Второй мировой войны он вместе с сестрами Хильдой и Эрной эвакуировался в Астрахань. В 1942 году под эгидой Художественного ансамбля ЛССР Жигурсы вместе с поэтессой Мирдзой Кемпе и другими представителями латышской интеллигенции создали ансамбль кукол, который уже в 1944 году получил статус официального театра и возможность вернуться в Латвию. Янис Жигурс стал директором вновь созданного театра, Мирдза Кемпе – ​​художественным руководителем, а Хильда Жигуре – одной из ведущих актрис. Всю свою творческую жизнь она провела в театре – с момента его основания до 1986 года, когда ушла на заслуженный отдых.

Как говорится в заявлении театра, Хильда Жигуре принадлежит к "золотому поколению" кукольников, заложивших основы профессионального искусства в Латвии. Ее мастерство с годами стало настолько виртуозным, что несколько поколений кукольников продолжали черпать в ней вдохновение и знания.

Творчество и талант Хильды Жигуре всегда были оценены как отечественной публикой, так и на фестивалях кукольного искусства в бывшем СССР и за рубежом. В 1967 году Хильде Жигур было присвоено почетное звание Заслуженной артистки сцены ЛССР. На протяжении многих лет Хильда Жигуре носила звание старейшей актрисы Латвии.

Коллектив Латвийского театра кукол выражает соболезнования родным актрисы.