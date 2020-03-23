ВИДЕО: Артисты латвийского балета танцуют даже в карантине

Артисты труппы Латвийской национальной оперы и балета во время самоизоляции стараются не расслабляться и поддерживать форму.

О том, как проходят их тренировки дома и на природе, они рассказали в видеоролике.

"Нам, танцовщикам балета движение необходимо, чтобы хорошо себя чувствовать, - говорит ведущая солистка балетной труппы Элза Леймане. - Это ритуал, который помогает не только поддерживать не только физическую форму, но и сознание. Я устроила себе импровизированный станок дома, занимаюсь, но скучаю по коллегам и зрителям".