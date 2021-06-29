ВИДЕО: Дышать, а не погибать. Артисты призывают к отмене налоговой реформы

Деятели культуры и представители творческих профессий опубликовали эмоциональноe видеообращениe #dodmākslaielpot и призыв ко всем, кого волнует будущее Латвии, подписаться на портале manabalss.lv под инициативой об отмене налоговой реформы 2021 года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Видеопроект "#dodmākslaielpot" – это крик души представителей творческих профессий, которые в период пандемии Covid-19 из-за вынужденных жестких эпидемиологических ограничений остались без работы на долгие месяцы", – говорит режиссер видеопроекта Юлия Кова.

Люди, занятые в творческих и смежных профессиях, а также представители малого и среднего бизнеса, которые больше всего пострадали от ограничений во время пандемии Covid-19, не смогут платить повышенные налоги и дополнительные социальные платежи из неполученных доходов.

Налоговая реформа 2021 года демонстрирует, что законодатели не понимают специфику творческой профессиональной деятельности. Создатели и исполнители произведений получают нерегулярный и не всегда предсказуемый доход, что не позволяет рассматривать их как людей, ведущих хозяйственную деятельность.

В видеоролике артисты и художники высказывают свою точку зрения на изменения в налоговой системе и их последствия:

Резия Калниня, актриса, режиссер: "У народа без культуры нет будущего. Людьми без культуры легко манипулировать, их жизнь определяется только инстинктами. Страна без культуры становится страной-потребителем. Мы этого хотим? Стать биороботами? Если нет, присоединяйтесь, чтобы ваша жизнь была полна эмоций, чувств – всем, что делает нас людьми!"

Патриша, певица: "Уже в период пандемии ограничения не позволяли реализовывать текущие проекты, выступать на концертах, заниматься творчеством, вынуждая искать другие источники дохода".

Амината, певица, композитор: "Новая налоговая реформа лишает многих возможности заниматься искусством. Нам придётся думать о выживании и искать другие способы заработка".

Андрия Гауя, кинорежиссер: "Тем, кто занимается искусством, нужны свобода и время, чтобы черпать и развивать новые идеи. Необходимо приложить все усилия, чтобы оставить нам эти возможности, которых мы лишимся, если введут обязательные ежемесячные платежи. Такие выплаты даже не связаны с тем, есть ли у художника какие-либо проекты и доходы в это время".

Вадим Зайковский, продюсер: "Мы надеемся, что нас услышат, чтобы можно было и дальше вносить свой вклад в развитие культуры как в Латвии, так и за рубежом".

Ритварс Блука, оператор: "Как творческие люди, мы решили выразить свое несогласие с налоговой реформой нестандартным художественным подходом".

Юлия Кова, режиссер видеопроекта #dodmākslaielpot: "Мы, представители творческих профессий, собрались вместе, чтобы остановить налоговое безумие во время пандемии. Эта страна рождает много талантов, но таланты нуждаются в понимании и поддержке, чтобы искусство могло дышать, а не погибать под гнетом налогов".

В видеопроекте также приняли участие: актеры Мартиньш Вилсонс, Ева Флоренце-Виксне, Максим Бусел, Агнесе Цируле и Элза Гауя; режисер Матис Кажа; художник Каспар Зариньш, музыканты групп Jumprava и DaGamba; исполнители: Ozols, rolands če, Johnyboy, VIŅA, Агнесе Раковска.

Налоговая реформа 2021 года предполагает существенные изменения в статусе налогоплательщиков, отмену и изменения адаптированных налоговых режимов, повышение налоговых ставок, введение обязательных социальных платежей с ещё неполученных доходов:

- отменяется статус налогоплательщика микропредприятия, работники микропредприятий и OOO должны будут получить статус наемного работника и платить повышенную ставку налога в режиме общего порядка в полном объеме;

- отменен режим плательщика патентной платы, но сохранена сниженная патентная плата для пенсионеров и лиц с инвалидностью I и II групп;

- получатели авторского вознаграждения (гонорара) должны зарегистрировать свою профессиональную деятельность и получить статус лица, ведущего хозяйственную деятельность, при этом автор сам обязан вести учет – рассчитывать сумму налога и платить в бюджет, а налоговые ставки повышены в зависимости от размера авторского вознаграждения;

- получатели авторского вознаграждения (гонорара), которые не зарегистрировали хозяйственную деятельность и получают вознаграждение за объекты интеллектуальной собственности, попадают под новый налоговый режим с повышенной ставкой подоходного налога: плательщик авторского вознаграждения отчисляет налог в размере 25% и 40% в зависимости от размера вознаграждения, не применяется норма расходов 25% или 50%. К годовому доходу не применяют дифференцированный необлагаемый минимум и налоговые льготы;

- вводится минимальный обязательный платеж государственного социального страхования для тех работников микропредприятий и ООО, получателей гонорара и самозанятых лиц, чей доход меньше установленной в государстве минимальной заработной платы – 500 евро в месяц.