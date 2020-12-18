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18 декабря в парке Джегужкалнс открылась праздничная аудиовизуальная инсталляция Kā sniegi kalnu galotnēs.

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Основой светомузыкального представления стала концертная запись рождественского выступления Раймонда Паулса и Зигфрида Муктупавелса в Доме музыки "Дайле". Эти концерты в преддверии праздника были ежегодной традицией, но из-за пандемии отменены в этом году. Как надеются организаторы, инсталляция все же сможет подарить жителям праздничное настроение, не нарушая при этом мер эпидемиологической безопасности.

Экраном для проекции стал склон парковой горы рядом с эстрадой. В программе звучат самые красивые рождественские композиции Маэстро.

Побывать на зимнем представлении можно ежедневно с 17 до 23 часов до 10 января.

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Раймонд Паулс
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