Впервые. Вышла книга стихов Ояра Вациетиса, которые он писал на русском языке

Художественное объединение "Орбита" выпустило книгу Ояра Вациетиса "Vaši s akcentom pokloņņiki". В ней собраны стихотворения поэта, созданные им на русском языке. Это оригинальные тексты, написанные Ояром Вациетисом в ранний период творчества. А также выполненные поэтом переводы на русский язык собственных стихотворений. Собранные в книге произведения ранее не печатались, их рукописи хранятся в Музее Ояра Вациетиса.

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"Русская поэзия в меня прямо-таки хлынула. Читал буквально дни и ночи, чувствуя, что должен это узнать, этим овладеть", - говорил Ояр Вациетис. В предисловии к сборнику, написанному его составителем и участником "Орбиты" поэтом Александром Заполем, обрисован контекст, в котором создавались публикуемые стихотворения.

Здесь же приводятся письма и записки Ояра Вациетиса, которые он писал своим корреспондентам на русском языке — писателю Виктору Лагздыньшу и жене, поэтессе Людмиле Азаровой. В одной из записок ей он как раз и подписывается "Vaši s akcentom pokloņņiki", эта ироническая подпись послужила названием для данного сборника.

Книга стала в некотором роде дополнением к антологии "Латышская/русская поэзия. Стихотворения латышских поэтов, написанные на русском языке", которая вышла в издательстве "Neputns" в 2011 году. Поэтому здесь также публикуются новонайденные и не печатавшиеся до сих пор стихотворения, созданные на русском языке Визмой Белшевицей, Аншлавсом Эглитисом и Янисом Судрабкалнсом.

Foto: Orbita

Перевод предисловия на латышский язык выполнила Мара Полякова, над художественным оформлением книги работала Лива Калныня. Издание поддержано Государственным фондом культурного капитала.

Приобрести книгу можно в книжных "Globuss", "Jānis Roze", "Bolderāja", в Музее Ояра Вациетса, а также в интернете на talka.lv.