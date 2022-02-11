Встретились как-то Бах, Фрейд и Дарвин... Рижский русский театр покажет крик в двух актах "Момо!!!"

Рижский русский театр им. Михаила Чехова решил, что настало лучшее время для театра абсурда, и пригласил латышского режиссера и актера Интарса Решетинса ставить пьесу французского драматурга и актера "Момо!!!". Анонсированный в Большом зале спектакль заявлен как "крик в двух действиях". В ролях заявлены Бах, Фрейд, Дарвин, Эйнштейн и что-то крайне инновационное... Премьера — 18 февраля.

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Спектакль "Момо!!!" станет второй работой Интарса Решетинса в Театре имени Михаила Чехова, а вот произведение драматурга Себастьяна Тьери в репертуаре появляется впервые. Некоторые творческие ходы этого автора критики сравнивают с приемами Франца Кафки и Сэмюэла Беккета, при этом отмечая остроумно выписанные диалоги. Пьеса "Момо" была создана и впервые поставлена в 2015 году, и сам Себастьян Тьери, актер по профессии, сыграл одну из ролей в спектакле.

"Абсурд – жанр, который очень точно характеризует это время, поэтому полная абсурда трагикомедия Себастьяна Тьери с тем кодом, который в ней содержится, на мой взгляд, отлично подходит для разговора с сегодняшним зрителем, - говорит режиссер о постановке. Мы живем в очень странное время; думаю, даже не будет преувеличением назвать его историческим моментом, когда на фоне развития науки и медицины миром вокруг нас правят смятение, хаос, неизвестность, дезинформация, страх, смерть, не говоря уже о загрязнении окружающей среды и глобальном потеплении. Всё циклично, всё вроде бы когда-то уже было – может быть, в других проявлениях, но было.

Как жить дальше? Куда мы движемся как цивилизация? Это вопросы, которые занимают ум, вопросы, которые затрагивают каждого! Куда привел прогресс цивилизации? Разве мы не потеряли человечность из-за стремительного ритма жизни? Каждый из нас так сосредоточен на себе, своей карьере, достижениях, уровне комфорта в жизни, своих потребностях, на самом деле не умея ни слышать, ни видеть, ни чувствовать, ни разговаривать с другими. Этот спектакль словно крик на уровне ощущений – о том безумии, в котором мы находимся и к которому все вместе движемся".

Творческая интерпретация пьесы, предложенная Интарсом Решетинсом, заинтересовала и самого драматурга, который изъявил желание посмотреть спектакль, когда ситуация с распространением Covid-19 станет более благоприятной.

Начинается всё с самой что ни на есть узнаваемой ситуации: супружеская пара, Андре и Лоранс, совершает покупки в супермаркете. И всё идет своим чередом, пока в тележке Андре, не по его воле, не оказывается нечто неожиданное… Настолько неожиданное, что на сцене возникают Бах, Фрейд, Дарвин, Эйнштейн… Почему именно они?

"Потому что Фрейд в начале 20-го веке открыл дверь в подсознание. Как он сам говорил, накопилось столько напряжения, что надо было его выпустить… Мы сами не замечаем, насколько глубоко мы травмированы и погружены в проблему — у нас нет времени друг на друга и себя. И если в 20-м веке мы все занимались самопознанием, то куда мы идем сейчас со всеми нашими знаниями, открытиями и технологиями, которые вроде как помогают жить…" - рассказал исполнитель роли Фрейда Родион Кузьмин.

"Почему Бах? - задался вопросом Дмитрий Палеес. - На мой взгляд, это то явление, которое объединяет, вселяет надежду скрашивает будни и придает всему высший смысл. Все равно все кончается Бахом. Недаром Бродский писал, что, в каждом из нас – Бог, а в каждой музыке – Бах".

"Какая актриса не мечтает сыграть мужскую роль? Мне дали роль Дарвина, - рассказала Ольга Никулина. - Режиссер придумал очень многое, но главное, чтобы зритель задался вопросами: куда идем? Зачем идем? Кто я? Для чего я?"

А вот Татьяне Лукашенковой не досталось громких фамилий — она играет "просто женщину", источник любви, жизнь без которой — грех.

Партнеры по постановке: салон мебели скандинавского дизайна "Skandi Mēbeles", салон оптики "Fielmann", магазин "Gemoss", а также спорткомплекс "Плавательный бассейн РТУ на Кипсале", в котором проходил технически сложный и в то же время захватывающий процесс создания афиши спектакля, а именно – подводная фото- и видеосъемка. Также к созданию постановки, где технологии сыграют важную роль наряду с партнерами, приобщился Latvijas Mobilais Telefons (LMT).

Дополнительная информация - здесь. Билеты — здесь.

NB! Просим принять во внимание, что для посещения спектакля лицам с 12 лет при входе в театр необходимо предъявить действительный сертификат Covid-19, подтверждающий полный курс вакцинации или факт перенесенного за последние 6 месяцев заболевания. Просим учесть новые требования к маскам, закрывающим рот и нос: театр можно посещать только в медицинской маске или с респиратором FFP2, FFP3 или KN95. Персонализированное место выделяется каждому зрителю, поэтому все посетители должны предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID–карта; для детей без паспорта или записи в паспорте сопровождающего взрослого – свидетельство о рождении).

Подробнее об актуальных правилах и принятых в государстве мерах по ограничению распространения Covid-19 в контексте спектаклей в Рижском русском театре имени Михаила Чехова - здесь.