В 2014 году хрупкая студентка Алиса Коваленко отправилась с камерой на восток Украины, где попала в плен к сепаратистам, о чем рассказала в фильме "Алиса в стране войны". С тех пор она стала мамой и сняла еще две картины. Весной прошлого года Алиса отложила камеру и пошла воевать — в ряды штурмовиков. Сейчас взяла перерыв, чтобы дать рождение фильму, снятому до 24 февраля - "Мы не погаснем". Картина о том, как сбываются юношеские мечты, получила приз фестиваля Artdocfest/Riga.

В жизни мальчишек и девчонок из станицы Луганской области война, обитающая буквально за соседним леском, привычная часть пейзажа — что-то разбомбили, где-то вдалеке бухает, по сельским лужам мчатся машины цвета хаки... В 2019-м "сбегать к сепарам" - не страшнее, чем подраться с соседской бандой хулиганов. В общем, скука и бесперспективность — "жопа мира", как честно признаются сами юные обитатели столицы, копаясь в полуразвалившемся советском мопеде или наворачивая очередной спелый арбуз.

Типичное для этих краев шахтерское дело — бессмысленное ковыряние отбойником в земной коре — никак не прельщает парней и девушек, у которых в телефоне — весь мир. Киев, Львов, Лондон, Америка, да что там - сам покоритель Вселенной Илон Маск в пределах одной кнопки. Надо только загореться мечтой — и ты там, по ту сторону мерцающего экрана. И судьба поворачивается лицом к пятерым подросткам из станицы и близлежащего городка — их приглашают к участию в социальной программе украинского спортивного журналиста Валентина Щербачева — побороться за отправку в экспедицию на Гималаи…

Алиса признается, что тема ее взволновала, потому что сама выросла в очень похожей среде в Запорожской области. Ее отец работал в такой же беспросветной металлургии. А она также пыталась осуществить свою мечту — стать режиссером.

Дебютный фильм Алисы Коваленко "Сестра Зо" — про бывшую профессиональную футболистку, ставшую мойщицей автомобилей - вышел в 2014-м. А ее первая полнометражная картина "Алиса в стране войны" о войне на Донбассе участвовала в 50 с лишним международных фестивалях и получила три больших награды (посмотреть ее можно здесь). В том числе ее посмотрели и в Риге.

Еще во время ее съемок Алиса, осознав, как сложно наблюдать со стороны военные действия, в которых гибнут ставшие близкими люди, дала себе зарок: если война разрастется — она отложит камеру и возьмет оружие.

На фото: режиссер Дмитрий Глуховский вручает приз Artdocfest/Riga Алисе Коваленко.

В 2019 году Алиса погрузилась в мечту луганских подростков. Фильм "Мы не погаснем" предполагался совсем не про войну. Но полномасштабное вторжение полностью перекроило реальность. Станица Луганская, где проходили съемки, была захвачена российской армией уже в феврале 2022 года. На этих территориях создаются "фильтрационные лагеря", юношей насильно забирают в российскую армию. Вместе со своими новыми друзьями в первые дни в оккупации оказалась и Алиса…

Берлинский кинофестиваль взял Картину Алисы для участия в конкурсной программе Generation. На премьере она сидела вместе с некоторыми из героев, которые увидели фильм впервые. "Я сидела рядом с ними — они смеялись и плакали… Потом были аплодисменты стоя — самые эмоциональные в моей жизни". Показ в Риге публика встретила очень тепло. После сеанса режиссер ответила на вопросы о кино и жизни.