Ярмольник и "Тихая Герда". В Риге пройдет премьера фильма латвийского классика Евгения Пашкевича

22 октября в кинотеатре Splendid Palace пройдет премьера художественного фильма Евгения Пашкевича "Что знает Тихая Герда". В роли балтийского немецкого барона Фиттингофа - известный российский актер Леонид Ярмольник. Жанр фильма обозначен, как психологическая комедия (бурлеск). Действие разворачивается в наши дни, но без "машины времени" не обошлось...

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Премьера пройдет в рамках конкурса полнометражных фильмов Рижского международного кинофестиваля. В репертуаре кинотеатра картина появится с 23 октября.

Действие фильма происходит в поместье "Фитингофф" (Vietinghoff), расположенном в значительном отдалении от Риги, в уединенной сельской местности. Его владельцы, семья балтийских немцев баронов Фитингофф, в поисках дополнительных средств на реставрацию владения открыли пансионат особого профиля.

Для привлечения зарубежных постояльцев в номерах замка, в старом парке с прудом воссоздан материальный мир и атмосфера 30-х годов прошлого века. Девиз отдыха в Vietinghoff - "Если возможно – промолчи". По правилам здесь запрещено пользоваться современными средствами связи -- компьютерами, мобильными телефонами, интернетом, и гости, хотя бы на время пребывания в пансионате, могут стать недосягаемыми для внешнего мира, "исчезнуть из эфира" своих повседневных отношений и обязанностей. К чему, оказывается, многие из них и стремились.

Foto: Jānis Pipars (press-foto)

Над всем властвует природа: в вечер закрытия сезона она завершает своеобразный опыт над обитателями пансионата. Трехнедельный зной и сопутствующая ему духота угнетающе подействовали на людей, и все они оказались на грани легкого помешательства – современный мир в их сознании смешивается с реалиями прошлого . Для кого то, ситуация складывается настолько сложно и одновременно курьезно, что оборачивается фарсом или комедией...

В потомках немецких баронов Ярмольник оказался 37 лет спустя после роли сына барона Мюнхгаузена Феофила в фильме Марка Захарова. Роль супруги барона (Ярмольника) исполняет литовская звезда Северия Янушаускайте, которая после успешного старта в фильме режиссера Анны Меликян "Звезда" (2014) нарасхват и в российском кинематографе.

Foto: F64 Jevgēņijs Paškevičs

Для режиссера Евгения Пашкевича эта картина – третий по счету полнометражный художественный фильм. Свой первый фильм – экранизацию повести Андрея Битова "Дни человека" – режиссер снял в 1989 году. В 1992 году он стал первой национальной работой, представленной на фестивале "А" класса — (Берлинском) в программе PANORAMA.

Вторая его большая картина "Гольфстрим под айсбергом", презентованная на Московском международном фестивале, получила главный национальный приз "Большого Кристапа" и "Бронзового грифона" Санкт-Петербургского международного "Фестиваля фестивалей" и привлёк внимание на множестве других мировых кинофестивалей. В 2012 году фильм номинировали от Латвии на "Оскара" в категории "Лучший иностранный фильм".

Три киноновеллы по мотивам произведений Анатоля Франса рассказали о первой жене прародителя Адама роковой красавице Лилит и ее ненасытных, бессмертных и безгрешных дочерях в разновременных ее проявлениях. В сюжетах под названиями "1664", "1883", "1990" снялись звезды российского кино Алексей Серебряков, Вилле Хаапасало, Ксения Раппопорт, Татьяна Лютаева и звезда Рижского ТЮЗ Ольга Шепицкая.

Режиссер-постановщик, сценарист и продюсер фильма – Евгений Пашкевич, оператор–постановщик Андрейс Рудзатс, художник-постановщик Юргис Красонс, художник по костюмам Кейта, художник по гриму Илзе Трумпе, режиссер кастинга Гунита Гроша, второй режиссер Юргис Тубелис, композитор Карлис Аузанс, звукорежиссер Анрийс Кренбергс, ко-продюсер Робертс Виновскис, исполнительные продюсеры Илзе Круминьлиепа, Кристианс Лухаерс. Трейлер – Давис Симанис. Постер – Кирилл Шмельков.

В ролях яркий актерский ансамбль из Латвии – Гундарс Аболиньш, Инесе Пуджа, Гатис Гага, Андрис Апинис, Эрика Эглия, юный дебютант Даниэл Рапопорт, российская звезда Леонид Ярмольник, литовские таланты - Северия Янашаускайте, Леонардас Победоносцевас, Арвидас Дапшис, Саулюс Чучелис, популярные эстонские актрисы Кярт Таммярв и Мерле Палмисте.

Съемки фильма проходили в Латвии – в Риге, Цесвайне, Талси, Тукумсе, Дундаге, Иецаве, Кемери, Нурмуйже (владелец Олег Филь) и в других местах.

Фильм снят при финансовой поддержке Национального киноцентра и Государственного фонда культурного капитала. Партнеры: BBrental, BBPostHouse, Cinevera, ARTDOX, Jura Podnieka studijas, Kemlers studijas,Tritone studijas. Фильм поддержали известные спонсоры: салон антиквариата Viss Antīkais, Ramirent, LuxExpress, Western Digital, Cinevera, Altia, Gastronome, Lielanteni, 4 metri, Europcar, Lavazza, Pasaules Optika, Copy Expert, и др.