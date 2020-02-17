Язык не проблема. В Театре улицы Гертудес покажут спектакль "Дровяной путь"

23 февраля в Театре улицы Гертудес состоится премьера спектакля "Дровяной путь". Режиссер Андрей Яровой возвращается к театру, основанному не на текстах, а на образах. Языковые барьеры отменяются. На первом месте человек и его стремление к порядку.

Очень физичная и наглядная постановка. Играя с древесной фактурой, симметрией и асимметрией, творческая команда театра в поэтическом ключе говорит о человеке и культуре, изучая правила взаимного существования старого и нового, их отношения и потенциал развития.

Режиссер Андрей Яровой особое внимание уделит образному языку сцены, сыгранности различных знаков и личному контакту со зрителем. Каждый спектакль – как отдельный микрокосмос со своими правилами, создающий пространство для встречи воображения художника и публики. Спектакль-мандала о бесконечном стремлении человека привести мир в порядок и его кратковременных победах на этом пути.

Творческая команда: Андрей Яровой, Эдгарс Самитис, Рудолфс Гединьш, Рудолфс Бекичс.

Спектакль без текста. Язык не проблема. Ближайшие показы - 23-24 февраля, 12-13 марта, 23 апреля. Билеты - здесь.

Спектакль создан при поддержке Государственного Фонда культурного капитала.

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