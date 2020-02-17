Язык не проблема. В Театре улицы Гертудес покажут спектакль "Дровяной путь"
Foto: Publicitātes foto/Evija Sedola

23 февраля в Театре улицы Гертудес состоится премьера спектакля "Дровяной путь". Режиссер Андрей Яровой возвращается к театру, основанному не на текстах, а на образах. Языковые барьеры отменяются. На первом месте человек и его стремление к порядку.

Очень физичная и наглядная постановка. Играя с древесной фактурой, симметрией и асимметрией, творческая команда театра в поэтическом ключе говорит о человеке и культуре, изучая правила взаимного существования старого и нового, их отношения и потенциал развития.

Режиссер Андрей Яровой особое внимание уделит образному языку сцены, сыгранности различных знаков и личному контакту со зрителем. Каждый спектакль – как отдельный микрокосмос со своими правилами, создающий пространство для встречи воображения художника и публики. Спектакль-мандала о бесконечном стремлении человека привести мир в порядок и его кратковременных победах на этом пути.

Творческая команда: Андрей Яровой, Эдгарс Самитис, Рудолфс Гединьш, Рудолфс Бекичс.

Спектакль без текста. Язык не проблема. Ближайшие показы - 23-24 февраля, 12-13 марта, 23 апреля. Билеты - здесь.

Спектакль создан при поддержке Государственного Фонда культурного капитала.
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" поддерживает проект Европейского социального фонда "Поддержка социального предпринимательства".

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

4

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
Gruzijas koris BASIANI /Gruzijas valsts folkloras kora ansamblis/ Смотреть

ПАТРИАРШИЙ ХОР ГРУЗИИ «БАСИАНИ»
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
ALLUR Romu dziesmu un deju izrāde (Minskas estrādes teātris) Смотреть

шоу цыганских песен и танцев «Аллюр»
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Comment Form