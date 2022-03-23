Зарплата Хаматовой в Новом Рижском театре будет такой же, как у местных актеров

Трудовой договор с Чулпан Хаматовой будет заключатся на тех же условиях, что и с другими актерами труппы, заявили в Новом Рижском театре (НРТ).

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По словам представителя театра Инги Лиепини, пока рано говорить о каких-либо изменениях в репертуаре из-за Хаматовой, о проектах с участием актрисы сообщат позднее.

Министр культуры Наурис Пунтулис в комментарии DELFI заявил, что испытывает огромное уважение к российским артистам, которые, несмотря на давление, могут выразить гражданскую позицию и осудить войну в Украине.

Пунтулис напомнил, что НРТ работает не только за счет госдотаций, но и собственных доходов. "Политику и юридические формы сотрудничества выбирают сами учреждения культуры, - заявил министр. - Запросов на дополнительное финансирование в связи с приглашением в коллектив театра Чулпан Хаматовой мы не получали".

В латвийских театра зарплата актеров формируется из двух частей - основного оклада и доплат, которые зависят от числа ролей и сыгранных спектаклей.

О том, что Хаматова сейчас живет в Латвии, стало известно 20 марта из интервью актрисы каналу "Скажи Гордеевой". В нем Чулпан сообщила, что боится возвращаться в Россию. К ней уже обращались "неофициальные структуры" и дали понять, что возвращаться нежелательно.

Как она будет жить здесь, Хаматова пока не знает. Денег хватит на два-три месяца.

Известно, что ее пригласили в труппу Рижского Нового театра под руководством Алвиса Херманиса. Об этом режиссер, который работал с Хаматовой прежде в российских театрах, сообщил в соцсетях: "Я пригласил ее присоединиться к актерской труппе Нового Рижского театра и стать членом нашего коллектива Она будет работать и играть у нас, cначала - на своем родном языке".