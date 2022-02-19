Ждем нобелевского лауреата и номинантов "Оскара". Самое интересное о фестивале ArtDocFest\Riga-2022 в марте

Каково это - жить в нищете и есть черную икру ложками? Найти четырех потерянных сестер в разных странах? Выслушать рассказ Деда Мороза о Достоевском? Бежать от войны в Сирию, чтобы попасть на войну в Украину? А документальный мультик с тремя номинациями на "Оскар" вы когда-нибудь видели? Портал Delfi рассказывает о самом интересном на фестивале IDFF Artdocfest/Riga, в рамках которого с 3 по 8 марта в кинотеатре Splendid Palace покажут около 30 новых документальных фильмов.

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Обретение независимости эмигрировавшему из России фестивалю документального кино Artdocfest далось непросто. Первый в Латвии международный фестиваль документального кино, получивший название Artdocfest/Riga, из-за пандемии растянулся на два года. Зрителям и организаторам пришлось одолевать нешуточные препятствия, чтобы легально увидеть кино на большом экране. Фестиваль изобрел уникальный метод: привозил свои премьеры в закрытые большие "пузыри" — домохозяйства: в семью воспитывающего 27 детей пастора, фермерское хозяйство по разведению мохнатых коров, женскую тюрьму, молодежный сквот, редакцию…

В этом году решено запуститься в начале марта — обещают, что волна заболеваний к этому времени спадет, а люди будут стараться побыстрей забыть о пандемии. Билеты уже в продаже . К работе готовится международное жюри, в состав которого войдут Нобелевский лауреат главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и писатель Виктор Ерофеев.

"В этом году программа особенно удалась, - сообщает президент фестиваля Виталий Манский. - Мы традиционно запускаем две программы — 11 фильмов в "Балтийском фокусе" и 19 картин - в Artdocfest. Первую расширили — теперь в ней участвуют кроме Латвии, Литвы и Эстонии, все выходящие к Балтийскому морю страны. Второй конкурс Артдокфест вышел за пределы стран СНГ. Благодаря этому, мы получили крутейшие хиты, в том числе - анимационный документальный фильм "Побег", он удостоен сразу двух призов Европейской киноакадемии, а теперь выдвинут в трех номинациях на "Оскар". Но и кроме него, нам есть чем порадовать зрителей. В том числе двумя очень любопытными и жизненными латвийскими картинами".

Ознакомиться с двумя программами и купить билеты можно ЗДЕСЬ.

Рассказываем о самых интересных, на наш взгляд, картинах конкурсного показа.

Что посмотреть на Artdocfest/Riga?





"Побег" (Йонас Поэр-Расмуссен, Дания, Франция, Швеция, Норвегия)

Нарисованная документальная история реального мальчика, который бежал из Афганистана через Россию в Европу. Сегодня молодой ученый, скрывается под псевдонимом Амин Наваби - он более 20 лет хранит тайну, которая может разрушить его жизнь. Ещё ребенком он бежал из Афганистана... История о том, что как перестать бежать от себя и найти истинное значение слова "дом". Фильм уже получил два европейских "Оскара" — как лучший анимационный и документальный фильм. Сейчас у него три номинации на американский "Оскар" - как лучший документальный, анимационный и зарубежный фильм.



"Кино с балкона" (Павел Лозинский, Польша)

Режиссер наблюдает со своего балкона за проходящими мимо людьми, обращается к ним, расспрашивает об их жизни. Каждая история уникальна, но вместе они складываются в портрет страны.

"Моя мать — страна" (Иева Озолиня. Латвия)

Латышская Санта-Барбара. Мать Уны лишили гражданства. Уна первой в Латвии воспользовалась изменением в законодательстве, чтобы найти свою сестру, потерянную в процессе удочерения. Прорвавшись сквозь бюрократические препоны, она обнаружила, что у неё есть не одна, а целых четыре сестры в приёмных семьях по всему миру — в Европе, России и США. Свой призыв о помощи Уна перевела на 32 языка. В почти невыполнимой задаче ей помогают средства массовой информации, друзья, мужество и упорство. (хорошая история)

Foto: ArtDocFest

"Сестры Ильгюциемса" (Элита Клявиня, Латвия).

Актриса Нового Рижского театра сняла фильм о том, как остановка чеховских "Трех сестер" тюремной театральной студией совместно с профессиональными актерами раскрывает острые жизненные истории, надежды и стремления заключенных женщин к гуманному отношению за стенами тюрьмы. Ее героинь объединяют воспоминания о домашнем насилии и безразличии ближних, чувство вины и местонахождение – женская тюрьма Ильгюциемса.



"Этот дождь никогда не закончится" (Алина Горлова, Украина, Латвия, Германия)

29-летняя режиссер картины недавно получила звание заслуженного артиста Украины, множество призов фестивалей и место в в шот-листе Европейской киноакадемии. Сириец Андрей Сулейман бежал в поисках мирной жизни в Украину, но и там его настигла война. Он работает с жертвами вооруженных конфликтов. Кажется, что линия его жизни пролегает через порочный круг войн, и этот круг не разорвать.

"Когда цветы не молчат" (Андрей Кутило, Польша)

Протестующие женщины Беларуси пытаются достучаться до силовиков — призвать их к совести, понять их чувства, рассказать о том, как прекрасна свобода. Через судьбы обычных белорусских семей фильм показывает боль и надежду, страх и решимость. Трогательно до слез.

"Остров" (Ирина Родина, Лоран Ступ, Швейцария)

Созданная бывшей россиянкой и ее швейцарским мужем картина повествует о реальном острове в Каспийском море, где живут-поживают и добро проживают русские рыбаки, отрезанные от большой земли, куда они отправляют в армию своих сыновей и мольбы о лучшей доле царю-батюшке… До премьеры в Латвии фильм получал призы на самых престижных мировых фестивалях.



"Жизнь Иванны Яптунэ" (Серано Ренато Боррайо, Россия, Норвегия, Финляндия, Эстония)

Молодой режиссер из Гватемалы живет и снимает свои картины в России. Новый фильм знакомит с ненецкой женщиной Иванной и ее пятерыми детьми, чья жизнь для подавляющего большинства зрителей выходит за пределы всего разумного. Ее домик без фундамента в упряжке с оленями кочует по заснеженной бесконечности, из которой Иванна всеми силами пытается вырваться. Картина уже завоевала несколько престижных международных призов.



"Куда мы едем?" (Руслан Федотов, Россия)

Вопрос из названия своей картины ее белорусский автор, неоднократный участник конкурса Артдокфест задает пассажирам Московского метрополитена. Фильм от первого до последнего кадра снят под землей мегаполиса. Картина получила сразу два приза на главном фестивале документального кино мире IDFA в Амстердаме.

Cotton100% (Михаил Бородин, Узбекистан, Германия)

Дебют этого узбекского режиссера в игровом кино "Продукты 24" только что состоялся на Берлинском кинофестивале. Его документальный фильм рассказывает и убедительно показывает, что стоит за знакомой всему миру надписью на бирке одежды и белья, если этот хлопок из современного Узбекистана.

Два внеконкурсных показа

F@CK THIS JOB - нашумевшая картина Веры Кричевской про основательницу телеканала "Дождь" Наталью Синдееву. Личная история медийной королевы идет параллельно истории об уничтожении свободы слова в России. По ходу фильма выясняется, что у героини - рак груди.

Foto: ArtDocFest

"Больше жизни" - расшифровка секретов старения. Ответ на вопрос, как стать взрослым, но не стать старым. Фильм крайне актуальную для Европы тему привозит партнер фестиваля - немецкий телеканал DW.

Также в программе фестиваля - симпозиум документального кино, на котором авторы смогут обсудить не финансирование и проблемы индустрии, но и вопросы смыслов.