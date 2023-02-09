10 утраченных навсегда библиотек и тайны, которые они скрывают

Древние библиотеки всегда были полны загадок. Там хранились не только книги, но и очень редкие документы, копии исчезнувших рукописей и многое другое. Не удивительно, что исчезновение или разрушение библиотеки – это настоящая катастрофа. Возможно, самым ярким примером можно назвать таинственное исчезновение Великой Александрийской библиотеки, причины крушения которой до сих пор до конца неизвестны. Рассказываем о 10 других исчезнувших библиотеках и тайнах, которые они унесли вместе с собой.

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Библиотека Аристотеля

В 335 году до нашей эры Аристотель переехал в Афины, где основал школу при лицее. Он начал собирать внушительную коллекцию книг, которая стала самой первой частной библиотекой в ​​Европе. Говорят, что Александрийская библиотека черпала вдохновение в методах Аристотеля при организации и развитии собственной коллекции. После смерти философа библиотекой заведовал его ученик Теофраст. Но после его кончины библиотека пришла в упадок и до сих пор неизвестно, что стало с коллекцией. Есть версия, что многие из книг могли оказаться во владении Нелея из Скепсиса, а также что часть из них могла попасть в Александрийскую библиотеку.

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Библиотека Пергама

Главным конкурентом Александрийской коллекции была Пергамская библиотека. Пергамон (также известный как Пергам) был древним городом, который династия Атталидов превратила в могущественное королевство, которое располагалось на территории современной Турции. Упадок библиотеки окружен множеством тайн. Были предположения, что ее коллекция сыграла роль в отношениях между Марком Антонием и Клеопатрой. Об этом можно найти информацию в работе историка Плутарха, который описал жизнь многих известных греков и римлян в своем сборнике "Сравнительные жизнеописания". В "Жизни Антония" Плутарх рассказывает, как Антоний забрал 200 тысяч томов из Пергама, предназначенных в подарок Клеопатре (а это почти все собрание библиотеки). Утверждалось, что такое пожертвование могло быть предназначено для замены материалов из Александрийской библиотеки, которые были повреждены во время предыдущего визита Цезаря. Как бы то ни было, исследование руин на месте библиотеки подтвердило, что там могло быть именно такое количество книг.

Императорская библиотека Константинополя

Императорская библиотека Константинополя была одной из последних основанных великих библиотек древнего мира и одной дольше всего присутствовавших. Ее основал император Константин I. Он приказал переписать произведения классической литературы и ряд религиозных текстов с хрупкого папируса на более прочный пергамент, чтобы предотвратить потерю важных материалов. Работу продолжил его сын, и в итоге библиотека выросла до коллекции из более чем 100 тысяч томов. И хотя императорская коллекция Константинополя пережила и Александрийскую, и Пергамскую библиотеки, она тоже была уничтожена. Правда, неизвестно когда и как это произошло. Существуют версии, что библиотека была разрушена во время четвертого Крестового похода 1204 года или что это произошло во время завоевания города Османской империей в 1453 году.

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Александрийская библиотека

Библиотека Алкуина Йоркского

Город Йорк, раньше известный как Эборакум, был местом, где Константин I впервые был провозглашен римским императором. Позже город стал важным местом для образования в Европе в VIII веке, потому что там жил и хранил свою коллекцию рукописей известный ученый Алкуин. После жизни в Йорке Алкуин стал советником Карла Великого. Оставленная им библиотека со временем исчезла, и сегодня от нее не осталось и следа. Судьба коллекции остается загадкой, и некоторые утверждают, что она могла быть отправлена в другие страны Европы. Некоторые думают, что библиотека была уничтожена, когда викинги напали на Йорк в конце IX века.

Библиотека Петрарки

Поэт Франческо Петрарка собрал коллекцию книг со всей Европы. Со временем она стала одной из крупнейших библиотек такого рода в мире в XIV веке. Сначала планировалось передать библиотеку Венеции, что сделало бы ее доступной для публики, но этот план так и не был реализован. Говорят, что большая часть коллекции была разбросана по разным местам, а тома, оставшиеся в Венеции, загадочным образом исчезли. Известно, что несколько томов сейчас находятся во владении Национальной библиотеки Франции, но судьба многих других остается неясной.

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Библиотека Карла V, короля Франции

В конце XIV века король Франции Карл V начал собирать коллекцию произведений в Луврском дворце, которая содержала примерно 917 рукописей. Это оказало большое влияние на развитие библиотек во Франции, а также вдохновило говорящих на французском языке в других странах на создание своих коллекций. После смерти Карла его коллекция была перемещена в другое место, а затем по сути была утеряна. Но позже Людовик XI открыл библиотеку в Лувре. Именно его коллекция в итоге привела к созданию Национальной библиотеки Франции, но что случилось с рукописями в оригинальной библиотеке Карла до сих пор неизвестно. Некоторые из книг были привезены в Лондон и сейчас хранятся в Британской библиотеке.

Библиотека Корвина

Одной из самых впечатляющих библиотек эпохи Возрождения была Библиотека Корвина (Bibliotheca Corviniana). Ее собрал король Венгрии Матьяш I Корвин. В ней содержалось более двух тысяч произведений и, по мнению некоторых, библиотека уступала только собранию Ватикана. В этой коллекции оказались также некоторые книги из Константинополя. После битвы при Мохаче в 1526 году, в которой Венгрия потерпела поражение от войск Османской империи, большая часть библиотеки, по-видимому, была уничтожена. Из произведений, которые когда-то хранились в библиотеке, позже были обнаружены 216, но большинство было утеряно, а часть украдена и вывезена в другое место.

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Ватиканская библиотека

Библиотека Региомонтана

Иоганн Мюллер, астроном и математик XV века, был наиболее известен под именем Региомонтан. Помимо достижений в астрономии он также прославился библиотекой, которую собирал на протяжении всей жизни. Как и многие библиотеки в этом списке, его коллекция тоже была утеряна, но легенда о ней сохранилась. Любопытно, что библиотека Региомонтана не упоминается ни в одном источнике при жизни астронома. Кажется, что только после его смерти вокруг его коллекции книг начали возникать легенды.

Библиотеки племен майя

Цивилизация майя в Мезоамерике разработала систему письма, которую они использовали для записи информации о своей культуре в складных книгах, известных как кодексы. Эти книжные коллекции были уничтожены во время испанского завоевания Юкатана в XVI веке, и известно, что лишь сохранилось только несколько кодексов. Кодекс Гролье, восстановленный в 1970-х годах, был последним из четырех, которые были найдены. Правда, есть версия и аргументы в пользу того, что это подделка.

Foto: Vida Press

Библиотека Ханьлинь

Во время Ихэтуаньского восстания в 1900 году одна из самых важных библиотек Китая потеряла старинные материалы. Это был один из ключевых учебных центров в Пекине, библиотека которого сгорела во время конфликта. Говорят, что в библиотеке была энциклопедия из более чем 11 000 отдельных томов, охватывающих сотни лет истории Китая. Причина пожара стала источником споров. Кроме того, до конца неясно, все ли тома были полностью утрачены. Существует предположение, что многие книги были украдены. Правда, некоторые книги впоследствии были возвращены Китаю странами, участвовавшими в конфликте.