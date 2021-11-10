"Адидасы" в законе: как будут менять правила русской орфографии

Минпросвещения России решило обновить правила русской орфографии. Авторы документа напоминают, что впервые единый свод правописания появился в 1956 году. С тех пор он обновлялся и дополнялся, но даже это не спасло орфографию от неточностей и упущений. Именно их и хотят исправить в министерстве.

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Авторы документа объясняют, что два главных источника правописания — правила орфографии и пунктуации и академический орфографический словарь — были созданы в 1956 году. В изначальном виде они существовали до середины 90-х годов прошлого века.

"Социальные сдвиги 1990-х годов, когда язык и письмо стали активно осваивать новые понятия и слова, а также массово заимствовать иноязычные слова, привели к необходимости модернизации как свода правил орфографии и пунктуации, так и орфографического словаря", — говорится в документе.

В Минпросвещения отметили, что в русском языке появились новые слова и обороты, размывающие правила правописания, а некоторые конструкции и слова, особенно заимствованные, и вовсе не регулируются никакими нормами. В качестве примера приводятся такие слова как "офшор", "риелтор", "лоукостер", "каршеринг". Кроме того, некоторые языковые единицы — "мини" и "миди", "аудио" и "медиа" — стоят на грани между словом и частью слова.

"Очевидно, правила нуждаются в некотором пересмотре. Он вполне оправдан и даже необходим", — пишут авторы документа. Еще одним приводимым примером является написание буквы "э" после согласных. В правилах 1956 года есть только три таких слова: "сэр", "мэр" и "пэр". Что расходится с орфографическим словарем, где есть "пленэр", "мэтр", "рэкет" и другие редкие и узкоспециализированные слова с этой буквой.

Если переходить к конкретным примерам, отраженным в 130-страничном документе, интересны новые правила написания буквы "э" после согласных "ж", "ч", "ш" и "ц". Оно допускается только в трех случаях:

— в аббревиатурах (ЖЭС, ТЭЦ и т.д.);

— после приставки "меж" и первых частей в сложных словах ("межэтнический", "Внешэкономбанк", "спецэффект");

— при передаче некоторых китайских слов ("Шэньчжэнь", "жэнь", "Лао Шэ").

Регламентируется, в частности, правила написания названий торговых марок — колбаса "Докторская", мыло "Детское", напиток "Фанта". В то же время фанта и кока-кола в контексте бытового употребления этих слов пишутся без кавычек и со строчной буквы, как и пошехонский сыр и любительская колбаса.

Просторечные неологизмы — "телик", "велик", "квадрик" — пишутся с суффиксом "ик", который сохраняется при склонении. В документе, к слову, уточняется правило, которым злоупотребляют многие СМИ — название должностей, титулов, званий, учреждений. Во всех текстах, кроме официальных, слова "президент", "управляющий делами", "правительство" пишутся с маленькой буквы.

Написание имен собственных, ставших нарицательными, теперь тоже допускается со строчной буквы. Это касается единиц измерения, названных в честь ученых (вольт, ампер, рентген), наименований изделий и предметов (макинтош, кольт, адидасы, джакузи).

По словам главного редактора портала "Грамота.ру" Владимира Пахомова, в документе Минпросвещения идет речь именно о проекте орфографических правил (без пунктуации), а не самих правилах.

"Это такой краткий свод орфографических правил, актуальный для всех пишущих по-русски. При том, что лингвисты продолжают и будут продолжать вести работу над полным академическим описанием правил русской орфографии и пунктуации, которое предполагается в электронном виде. Это дело не совсем отдаленного, но будущего", — подчеркнул эксперт.

Пахомов добавил, что лингвисты не предлагают какие-либо орфографические реформы, отмены существующих правил, устранения действующих языковых исключений. "Никто не будет предлагать писать слово "парашют" с буквой "у". Речь идет о более подробных правилах, более точных формулировках и о том, что эти правила описывают, в том числе, новые слова и типы слов, которые появились в последние годы и десятилетия", — пояснил эксперт.

Авторы документа отмечают, что новый свод правил, конечно же, не сможет охватить все без исключения случаи написания слов. Особенно с учетом постоянного обновления языка. В особо сложных случаях в Минпросвещения советуют обращаться к актуальному орфографическому словарю. С учетом всех имеющихся замечаний авторы намерены доработать новые правила русского языка к концу 2021 года.