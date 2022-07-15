Африканская фантастика, норвежские сказки и гений моды: самые интересные выставки этого лета в Еропе

Хотели бы посетить выставку этим летом? От знаменитых показов, таких как Венецианская биеннале, до причудливых, необычных галерей, - по всей Европе сейчас проходят удивительные экспозиции. Неважно, что вы любите больше: комиксы или скульптуры, африканскую научную фантастику или норвежские народные сказки, здесь есть на что посмотреть.

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Венецианская биеннале: Молоко снов

Где: галереи Венеции

Когда: до 27 ноября 2022 года

Биеннале вернулась в Венецию впервые с 2019 года. В этом году на выставке представлены 1433 работы от 213 различных художников, сфокусированных на следующих темах: "представление тел и их метаморфозы", "отношения между людьми и технологиями" и "связь между телами и землей".

Главная тема нынешней биеннале — "Молоко снов" — вдохновлена детской книгой о фантастических существах британской писательницы и скульптора Леоноры Каррингтон. Цель — заново очаровать мир искусством, несмотря на экологические и политические потрясения. Куратор нынешней 59-й биеннале Чечилия Алемани рассказала, как родилась идея о главной теме:

"Молоко снов" - это рассказ о волшебном мире, в котором живут фантастические существа, где жизнь постоянно переосмысливается через призму воображения, и где каждый может измениться, трансформироваться и стать кем-то другим. Это прославление свободы духа, которой нам очень не хватало во время пандемии. Это название можно интерпретировать по-разному, так что я не буду рассматривать разные интерпретации, но думаю, что это также демонстрация онирического измерения и своего рода сюрреализм в шоу".

Донателло, Ренессанс



Где: Палаццо Строцци, Флоренция

Когда: до 31 июля 2022 года

Эта историческая выставка, размещенная в величественном Палаццо Строцци во Флоренции, прослеживает жизнь, творчество и наследие одного из самых важных итальянских мастеров, выдающегося скульптора XV века Донато ди Никколо ди Бетто Барди, известного как Донателло. Кураторы выставки в Палаццо Строцци и Музее Барджелло уверены, что фигура Донателло "важнее Джотто, Рафаэля и Караваджо".

Во флорентийскую экспозицию вошло около 130 работ самого разного размера, от небольших рельефов до огромных бронзовых ворот, и выполненных из различных материалов, будь то бронза, мрамор, терракота, золото или дерево.

Великолепные скульптуры и работы Донателло представлены на выставке наряду с шедеврами всемирно известных художников и скульпторов, включая Брунеллески, Мазаччо, Андреа Мантенью, Джованни Беллини, Рафаэля и Микеланджело.

Германия/1920-е/Новая вещественность/Август Зандер



Где: Центр Помпиду, Париж

Когда: до 5 сентября 2022 года

Немецкий фотограф Август Зандер известен серией портретов, документирующих почти с энциклопедической точностью жизнь людей в Германии XX века. Новая масштабная выставка предлагает междисциплинарную панораму немецкого искусства 1920-х годов, от фотографии до живописи, дизайна, архитектуры и музыки. Состоящая из почти 900 работ, она раскрывает самовыражение, гедонизм и философию этого периода.

Многие картины, представленные на этой выставке, ненавидели нацисты, которые осудили их как "искусство культурного большевизма".

На восток от солнца, на запад от луны



Где: Национальный музей, Осло

Когда: до 30 декабря 2022 года



Зловещие тролли, прекрасные девушки, прожорливые коты и главный герой многих норвежских народных сказок Аскеладден — все эта выставка норвежских сказочных рисунков XIX века, которая населена фантастическими существами.

Выставка проходит в недавно открытом новом Национальном музее Осло площадью более 13 тысяч квадратных метров, что делает его одним из крупнейших художественных музеев в Европе.

Ив Сен-Лоран

Где: Лувр, Париж

Когда: до 19 сентября 2022 года

60 лет назад знаменитый дизайнер Ив Сен-Лоран представил свою первую модную коллекцию. В честь этой годовщины на новой выставке будет представлен ряд "исключительных предметов одежды" из его творчества. В Лувре Ив Сен-Лоран появился в галерее Аполлона - в окружении королевских драгоценностей.

Тереза Лансета: Ткачество как открытый источник

Где: Барселонский музей современного искусства, Барселона

Когда: до 11 сентября 2022 г.

Эта выставка демонстрирует прекрасные текстильные работы каталонской художницы Терезы Лансеты, созданные более 50 лет назад. Для мастера акт ткачества был процедурой, для которой не существовало четкого плана; в которой объект и язык, средство и изображение объединялись, создавая самые неожиданные сочетания.

Комикс

Где: CaixaForum, Мадрид

Когда: до 28 августа 2022 г.



От Мстителей до Снупи, от Тинтина до Бэтмена, - многие из самых любимых персонажей в мире вышли из комиксов. Эта обширная выставка объединяет более 300 оригинальных работ в этом жанре, в том числе отрывок из серии "Желтый малыш" 1895 года, которая считается первым комиксом и, по одной из версий, давшая название жанру "желтой прессы".

В черном фантастическом

Где: Галерея Хейворд, Лондон

Когда: до 18 сентября 2022 г.

Эта выставка с участием 11 художников из африканской диаспоры предлагает зрителям вообразить фантастическое будущее. Миф, научная фантастика, духовные традиции и наследие афро-футуризма — все это "отобрано, переосмыслено и реконтекстуализировано" посредством освобождающего и новаторского искусства.