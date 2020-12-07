Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Арт-группа, известная как The Most Famous Artist ("Самый известный художник"), взяла на себя ответственность за установку металлического монолита в пустыне американского штата Юта. Запись об этом объединение сделало на своем странице в Instagram.

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Кроме того, арт-группа опубликовала ряд скриншотов статей разных СМИ, рассказывающих о монолите, и подсчитала, сколько всего было их найдено. Затем в аккаунте было размещено фото, на котором один из художников объединения был запечатлен в процессе возведения фигуры. "Думаете, это не были инопланетяне?" — гласит подпись публикации.

В интервью изданию Mashable основатель коллектива Мэтти Мо признался, что не опубликовал фото монолита в Румынии, потому что у него на сайте было только три места для фотографий. "Могу сказать, что мы хорошо известны трюками такого рода, и в настоящее время мы предлагаем подлинные предметы искусства через [онлайн-сервис] monoliths-as-a-service", — пояснил Мо, добавив, что пока не может привести других подробностей.

Первый загадочный металлический монумент был обнаружен сотрудниками отдела ресурсов дикой природы во время подсчета популяции баранов на юго-востоке американского штата Юта, однако позже он исчез. Затем несколько мужчин признались в том, что разрушили его. Они объяснили свой поступок тем, что любопытные туристы прибывали, "мусорили и вытаптывали землю". Кроме того, монолиты находили в Румынии и Калифорнии. В общей сложности, художники установили четыре таких фигуры, которые сравнивали с монолитом из ленты Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001".

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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