Аукцион Sotheby's ввел оплату криптовалютой на торгах за картину Бэнкси
Foto: Reuters/Scanpix

Картина британского художника Бэнкси Love is in the Air ("Любовь витает в воздухе") будет выставлена на аукционе Sotheby's, впервые покупатель сможет оплатить произведение криптовалютой.

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"Оплата за этот лот будет приниматься криптовалютой в рамках партнерства между Sotheby's и Coinbase Commerce. Интеграция предоставит победителю аукциона возможность заплатить биткоинами или эфириумом", – указано на сайте аукциона.

При этом Sotheby's подчеркивает, что оплата криптовалютой не является обязательным условием, покупатель может выбрать способ оплаты самостоятельно.

Аукцион состоится 12 мая, на данный момент картину Бэнкси планируется продать за $3-5 млн.

В марте работа Бэнкси, подаренная художником британской больнице, ушла с молотка за рекордные для автора $23 млн. Предварительно картину оценивали в $3,5-4,8 млн.

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